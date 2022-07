Per comprendere il significato di morire di stenti è necessario, purtroppo, catapultarsi nella tragica notizia della bambina morta a Milano. Si tratta di una vicenda che, a differenza di quanto riportato in passato sul nostro magazine, non ha nulla a che vedere con il mondo dei social. Già, perché lasciare da sola a casa una bambina di 18 mesi per sei giorni va oltre qualsiasi considerazione sociologica. Anche nel 2022. Ecco perché approfondire vicende simili non è mai facile, ma conoscere cosa ci sia dietro determinati termini può essere importante per evitare errori più o meno gravi.

Indicazioni sul significato di morire di stenti, dopo la tragedia con la bambina morta a Milano

Ricapitolando, qual è il significato di morire di stenti, alla luce della notizia che ha portato alla nostra attenzione la tragedia con la bambina morta a Milano? Perdere la vita per stenti vuol dire non sopravvivere ad una situazione nella quale vengono meno le condizioni minime per andare avanti. Spesso, infatti, si usa questa espressione soprattutto per coloro che devono fare i conti con una situazione economica assai complessa, che rende complicato arrivare a fine giornata. Come potrete facilmente immaginare, con la vicenda di Milano si parla di tutt’altro.

In questo specifico caso, qual è il significato di morire di stenti? Con ogni probabilità, la piccola ha perso la vita per sete, considerando i pochi liquidi lasciati dalla madre nella bottiglina ritrovata nella culla al momento della scoperta del cadavere. Dettagli inquietanti, con il sospetto che la bambina possa essere morta già dopo tre o quattro giorni dal momento in cui la madre si è allontanata da casa. Vedremo quali saranno gli eventuali dettagli extra su una vicenda davvero orribile.

La speranza è che in futuro non siano necessari altri approfondimenti sul significato di morire di stenti, alla luce delle bruttissime notizie sulla bambina morta a Milano che sono arrivate in queste ore.

Continua a leggere su optimagazine.com