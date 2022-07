L’OEM cinese ha da poco annunciato HONOR Pad 8, l’ultimo tablet di fascia media dell’azienda cinese. Sarà il successore dell’HONOR Pad 7 dell’anno scorso. Il nuovo tablet presenta uno schermo LCD 2K da 12 pollici con un rapporto schermo-corpo dell’87% ed è alimentato da SoC Snapdragon 680 con un massimo di 8GB di RAM. Il dispositivo sfrutta il sistema operativo Android 12 con interfaccia Magic UI 6.1. Inoltre, tra le principali caratteristiche vi è la presenza di 8 altoparlanti stereo, capaci di garantire agli utenti una fantastica e piacevole esperienza di ascolto sia per i contenuti audio che video.

Il nuovo HONOR Pad 8, di fascia media, presenta la seguente scheda tecnica: schermo da 12 pollici con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel), con certificazione TUV Rheinland e luminosità massima di 350 nit; SoC octa-core Snapdragon 680 con GPU Adreno 610 supportato da 4/6/8GB di memoria RAM e 128GB di storage interno. Quanto al comparto fotografico, questo fantastico tablet sfoggia una fotocamera posteriore da 5MP e una frontale da 5MP. Il device è anche dotato di connettività Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS e USB Type-C. Il tutto è alimentato da una batteria da 7250mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5W.

ARTICOLI CORRELATI

Per quanto riguarda il lato design, il bellissimo HONOR Pad 8 vanta di un corpo in metallo, un display dotato di cornici con dimensioni abbastanza importanti e venduto in tre stupendi colori: Mint Green, Dawn Blue e Dawn Gold. Quanto ai prezzi e alla disponibilità il nuovo tablet si trova già in pre-ordine in Cina, mentre il suo debutto ufficiale nel mercato asiatico è in programma il prossimo 29 luglio. Ben tre solo le varianti che gli utenti possono selezionare, ossia: 4GB di RAM e 128GB di storage a 1499 Yuan (circa 220 euro); 6GB di RAM e 128GB di storage a 1.799 Yuan (circa 260 euro), infine, 8GB di RAM e 128GB di storage a 1999 Yuan (circa 290 euro).

Continua a leggere su optimagazine.com