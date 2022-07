Senza preavviso né annunci, ecco due nuove canzoni di Billie Eilish fresche di pubblicazione. La cantautrice losangelina ha lanciato il mini EP Guitar Songs contenente due inediti, TV e The 30th.

Il titolo Guitar Songs è stato scelto per lo stile proposto nei nuovi brani. TV e The 30th, infatti, si compongono come chitarra acustica e voce, in un’atmosfera sommessa e raccolta che in parte riprende le atmosfere che abbiamo sentito nei suoi dischi precedenti: When We All Fall Asleep Where Do We Go e Happier Than Ever, e la popstar non esclude una nuova pubblicazione per il 2023.

Le nuove canzoni di Billie Eilish sono intime, da luci soffuse, una scelta che rende inevitabile concentrarsi sul testo. TV, come il titolo suggerisce, riprende un discorso messo in piazza da molti artisti, ovvero gli effetti della televisione sulla vita quotidiana. Billie Eilish estende il contesto al mondo della tecnologia avanzata e della comunicazione digitale.

TV è stata registrata durante un concerto a Manchester, e in una frase la cantautrice affronta il delicato tema della legislazione sull’aborto negli USA: “Internet impazzisce per i processi delle star del cinema e intanto ribaltano la sentenza Roe vs Wade“.

The 30th, invece, racconta un incidente in cui la stessa Billie Eilish è rimasta coinvolta – fortunatamente senza conseguenze – il 30 novembre 2021. La popstar non descrive le dinamiche, bensì riflette su cosa sarebbe accaduto se le circostanze fossero state più sfavorevoli.

Così The 30th diventa un’occasione per riflettere sul dolore e sulla morte. Per il momento non è dato sapere se gli inediti appena pubblicati da Billie Eilish saranno inseriti nel futuro progetto discografico, né è dato sapere se quest’ultimo arriverà effettivamente nel 2023.

Accanto alla popstar c’è sempre il fratello Finneas, che dall’inizio della carriera produce i brani della sorella oltre a condurre una sua personale carriera solista.

TV – Testo

I don’t wanna talk right now

I just wanna watch TV

I’ll stay in the pool and drown

So I don’t have to watch you leave

I put on Survivor just to watch somebody suffer

Maybe I should get some sleep

Sinking in the sofa while they all betray each other

What’s the point of anything? [Chorus]

All of my friends are missing again

That’s what happens when you fall in love

You don’t have the time, you leave them all behind

You tell yourself it’s fine, you’re just in love [Verse 2]

Don’t know where you are right now

Did you see me on TV?

I’ll try not to starve myself

Just because you’re mad at me

And I’ll be in denial for at least a little while

What about the plans we made?

The internet’s gone wild watching movie stars on trial

While they’re overturning Roe v. Wade [Chorus]

Now all of my friends are missing again

Cause that’s what happens when you fall in love

You don’t have the time, you leave them all behind

And you tell yourself it’s fine, you’re just in love [Bridge]

And I don’t get along with anyone

Maybe I’m the problem

Maybe I’m the problem [Outro]

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Baby I, baby I, baby I’m the problem

Baby I, baby I, baby I’m the problem

Baby I, baby I, baby I’m the problem

Baby I, baby I, baby I’m the problem

Baby I, baby I, baby I’m the problem

TV – Traduzione

Non voglio parlare adesso

Voglio solo guardare la TV

Starò in piscina e annegherò

Quindi non devo vederti partire

Ho messo su Survivor solo per guardare qualcuno soffrire

Forse dovrei dormire un po’

Affondando nel divano mentre si tradiscono tutti l’un l’altro

Qual è il punto di qualcosa? [Coro]

Tutti i miei amici mancano di nuovo

Questo è quello che succede quando ti innamori

Non hai il tempo, li lasci tutti alle spalle

Ti dici che va bene, sei solo innamorato [Verso 2]

Non so dove ti trovi adesso

Mi hai visto in TV?

Cercherò di non morire di fame

Solo perché sei arrabbiato con me E sarò in negazione per almeno un po ‘

E i piani che abbiamo fatto?

Internet è diventato selvaggio guardando le star del cinema in prova

Mentre stanno rovesciando la sentenza Roe v. Wade [Coro]

Ora tutti i miei amici mancano di nuovo

Perché è quello che succede quando ti innamori

Non hai il tempo, li lasci tutti alle spalle

E ti dici che va bene, sei solo innamorato [Ponte]

E non vado d’accordo con nessuno

Forse sono il problema

Forse sono il problema [Outro]

Forse io, forse io, forse sono il problema

Forse io, forse io, forse sono il problema

Forse io, forse io, forse sono il problema

Forse io, forse io, forse sono il problema

Forse io, forse io, forse sono il problema

Forse io, forse io, forse sono il problema

Piccola io, piccola io, piccola sono il problema

Piccola io, piccola io, piccola sono il problema

Piccola io, piccola io, piccola sono il problema

Piccola io, piccola io, piccola sono il problema

Piccola io, piccola io, piccola sono il problema

The 30th – Testo

Sometimes you look the same

Just like you did before the accident

When you’re staring into space

It’s hard to believe you don’t remember it

Woke up in the ambulance

You pieced it all together on the drive I know you don’t remember calling me

But I told you even then you looked so pretty

In a hospital bed

I remember you said you were scared

And so was I In a standstill on the 5

Thought it was unusual, the early traffic

Usually I don’t panic

I just wanted to be on time

When I saw the ambulances on the shoulder

I didn’t even think of pulling over

I pieced it all together late that night And I know you don’t remember calling me

But I told you even then you looked so pretty

In a hospital bed

I remember you said you were scared

And so was I What if it happened to you on a different day?

On a bridge where there wasn’t a rail in the way?

Or a neighborhood street where the little kids play?

Or the Angeles Crest in the snow or the rain?

What if you weren’t alone? There were kids in the car

What if you were remote? No one knows where you are

If you changed anything, would you not have survived?

You’re alive, you’re alive, you’re alive And I know you don’t remember calling me

But I told you even then you looked so pretty

In your hospital bed

I remember you said you were scared

And so am I

The 30th – Traduzione