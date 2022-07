Ci sono sempre più utilizzatori di TikTok anche tra gli italiani e non solo fra i giovanissimi ma anche nella fascia sempre più adulta della nostra popolazione. Ecco perché il social ha deciso di offrire un numero sempre maggiore di funzioni, pure per assicurarsi che gli iscritti non decidano (ad un certo punto) di migrare verso altra piattaforma. Due novità molto interessanti in arrivo riguardano i sottotitoli e le traduzioni dei contenuti condivisi.

I sottotitoli verranno generati automaticamente tutte le volte che gli iscritti guarderanno un singolo contenuto TikTok. ancora i testi di quanto pronunciato dai protagonisti delle clip saranno tradotti nella propria lingua di riferimento, quando necessario. Se i due plus non dovessero comparire subito potranno essere attivati con apposito comando durante la visualizzazione del feed o tramite le impostazioni dell’app social. Sarà un gioco da ragazzi in entrambi i casi e molto spesso si potrà fruire meglio di dialoghi ed esibizioni altrimenti incomprensibili ai più.

Lo stesso team di TikTok ha annunciato le due novità relative ai sottotitoli e alle traduzioni nelle ultime ore ma forse non molti le visualizzano attraverso il loro account. La distribuzione delle funzioni è appena iniziata e dunque potrebbe prendere del tempo prima che tutti ne possano beneficiare (nell’ordine di qualche giorno). Intanto fa piacere sapere che tra le lingue supportate per le traduzioni c’è appunto l’italiano oltre che l’inglese, il portoghese, il tedesco, l’indonesiano, il coreano, il cinese mandarino, lo spagnolo e infine anche il turco. Il fatto che il nostro paese sia tra i primi beneficiari dell’implementazione la dice lunga sull’audience del social proprio entro i nostri confini e ci lascia ben sperare anche per il futuro. Probabilmente anche in altre occasioni e per nuove opzioni non si dovrà aspettare molto per il loro rilascio in tempi davvero ristretti.

