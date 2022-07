Nata come l’unica possibilità di formazione durante la pandemia, l’elearning ha assunto un ruolo da protagonista grazie ai servizi che le piattaforme Lms sono in grado di offrire, in particolare per gli argomenti più delicati e obbligatori come la sicurezza sul lavoro.

Un Learning Management System non si improvvisa e sarebbe sbagliato pensare che si basa solo su strumenti e tecnologie digitali. Talvolta assistiamo a frasi tipo “quando tutto sarà finito potremo tornare ai nostri seminari in aula”. Non sarà più possibile a nostro parere. Potrà accadere che le due modalità, in presenza e online, si integrino nell’ambito di un piano formativo strutturato, ma di certo non si potrà più rinunciare alla formazione online! E’ arrivata con l’emergenza ma è parte delle nostre vite, ci resterà ed anzi continuerà la sua corsa!

Noi di Tutor81, oltre ad investire su tecnologia e contenuti, stiamo osservando i trend da una posizione privilegiata: siamo tutor con una visione a 360° su aziende, corsisti online, formatori e consulenti per la sicurezza sul lavoro.

Se da un lato siamo profondi osservatori dell’ascesa innegabile della formazione online, siamo altrettanto convinti ad esempio, che la stessa formazione online non potrà più esistere senza un elevato grado di interazione, alla quale i corsisti online si sono abituati. Interattività, esperienza di apprendimento e coinvolgimento saranno le parole chiave della formazione online del futuro e gli stessi formatori avranno sempre più bisogno di aggiornarsi su strumenti e tecniche digitali, per garantire la migliore interazione possibile.

Sulla questione della formazione sincrona o asincrona, crediamo che prevarranno le soluzioni ibride, che prevedono cioè una videoconferenza registrata con la possibilità di seguirla al momento, oppure in una fase successiva, attraverso una piattaforma LMS. Quello che è certo è che le lezioni saranno fruibili da qualsiasi device, saranno molte pillole brevi a formare anche i corsi più complessi per la sicurezza sul lavoro, coerentemente con gli stili di vita, la maniera di informarsi e la nuova flessibilità lavorativa. L’adattabilità sarà non solo spaziale e temporale ma anche individuale, applicabile direttamente alla modalità di apprendimento di ciascuno, in base alla propria disponibilità di tempo, sottolineando la centralità del corsista online rispetto all’obbligatorietà della formazione.

Contenuti multimediali originali e gaming saranno gli strumenti necessari per conquistare il corsista online, insieme al social learning che incentiva lo scambio di contenuti e il confronto all’interno della piattaforma LMS.

In ultima istanza, ci stiamo interrogando sul metaverso come futuro scenario della formazione per la sicurezza sul lavoro. Sembrava impossibile, solo qualche anno fa, pensare di applicare una tecnologia così all’avanguardia ad uno fra i più tradizionalisti settori della formazione, come la sicurezza sul lavoro. E invece…la Realtà Virtuale così come la Realtà aumentata, sono in grado di simulare ambienti pseudo-reali, nei quali il corsista online può agire (e sbagliare!) in sicurezza.

Queste novità rappresentano un efficace modalità di formazione online di tipo esperienziale.

Da qui a creare un mondo virtuale, dove simulare situazioni di rischio o di pericolo (pensiamo ad esempio alla simulazione di un incendio) il passo è breve!

Che le nostre convinzioni siano corrette sarà il futuro a deciderlo, quello che è però già inconfutabile è che l’elearning si alimenta di contaminazioni culturali, sociali e di discipline diverse, consolidando un modo nuovo di fare formazione, anche in un settore “conservatore” come la sicurezza sul lavoro.

