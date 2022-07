Siete pronti a mettere da parte il vostro vecchio indossabile e propensi all’acquisto di un nuovo orologio ottimo per il rapporto qualità/prezzo, anche grazie ad una buona occasione? Allora non fatevi scappare questa offerta di Amazon che propone, con uno sconto del 25%, il fantastico e completo Huawei Watch Fit. La bellissima smart-band del produttore cinese è disponibile insieme all’adattatore AP52 al prezzo di 59,90 euro (invece di 79,90 euro di listino) ed in quattro colorazioni: Distilled Blue, Graphite Black, Pomelo Red e Sakura Pink. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti iscritti ai servizi Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti ulteriori costi. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico.

È davvero un’opportunità da non farsi scappare, perché il Huawei Watch Fit rappresenta uno dei migliori fitness tracker attualmente in commercio, grazie alle sue caratteristiche che soddisfano tutte le esigenze degli utenti sotto ogni aspetto. Il wearable mostra davanti un bellissimo display AMOLED da 1,64 pollici ad elevata risoluzione HD (280 x 456 pixel), che garantisce una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole, tra l’altro una delle caratteristiche più importanti quando ci troviamo a leggere le notifiche all’aperto. Sul retro l’orologio è dotato del sensore HR per il tracciamento preciso della frequenza cardiaca 24 ore su 24 ed è capace di registrare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

Il wereable presenta 97 modalità di allenamento, fornendo dati di allenamento precisi e in tempo reale per 12 modalità di sport professionali; le 85 modalità di allenamento personalizzato aiutano a dare il massimo con qualsiasi attività, dalle sessioni di yoga agli intervalli training ad alta intensità. Inoltre, la smart-band registra in tempo reale frequenza cardiaca, calorie e durata dell’allenamento. Il Huawei Watch Fit è alimentato da una batteria la cui durata è garantita per 10 giorni, grazie ad algoritmi di risparmio energetico e alla tecnologia di ricarica velo. Questo dispositivo è compatibile con HarmonyOS 2 o successivo, Android 6.0 o successivo e iOS 9.0 o successivo.

