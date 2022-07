Amazon Prime Video si rifà il look ed è fantastico. Il colosso di Seattle è pronto a rivoluzionare l’interfaccia grafica, svelando le novità prossime all’arrivo. Amazon, infatti, ha rivelato che il nuovo design giungerà nel giro di due settimane sulla piattaforma Prime Video per Android, Google TV, Smart TV, Fire TV, Roku, Apple TV, Android TV e console di gioco. Successivamente sarà disponibile anche per iOS e web. L’interfaccia è stata elaborata per far sì che risulti meno impegnativa ed oppressiva per gli utenti. Tra l’altro, come è possibile notare, si avvicina (piuttosto alla lontana) a quella di Netflix. Come fa sapere il produttore statunitense, lo sviluppo si si è messo a lavoro riprogettando l’esperienza di Prime Video per evidenziare la sua ampia selezione di contenuti e consentire ai clienti di trovare più facilmente quelli che preferiscono.

Entrando nel cuore delle modifiche, le principali novità apportate all’interfaccia grafica di Amazon Prime Video comprendono: un menù di navigazione maggiormente intuitivo, alcune novità per quanto concerne la ricerca di eventi sportivi dal vivo e programmati, modifiche mirate per la ricerca dei contenuti, che adesso si contraddistinguono con maggior chiarezza, immagini più ricche e coinvolgenti che presentano una nuova selezione di colori e una ‘Pagina Trova’ rivisitata in grado di rendere più semplice l’esperienza di ricerca, permettendo agli utenti di trovare un determinato titolo o di navigare per diversi generi e raccolte.

Inoltre, sul lato sinistro dell’interfaccia grafica di Amazon Prime Video è stato inserito un menù verticale in grado di far accedere ai tab di ricerca, al negozio, la TV in diretta, i contenuti gratuiti e la propria lista. Nella schermata Home, invece, è possibile trovare sottosezioni per film, sport, tv e programmi; lo Store adesso mostra dei sottomenù per i Prime Channels e delle sezioni interessanti, perfette per accedere alle offerte oppure agli store qualora si volesse noleggiare o acquistare un film. Il nuovo aggiornamento giungerà presto a bordo di tutti i dispositivi interessati.

