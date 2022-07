Tutte più belle canzoni di Bob Sinclar ci fanno sempre ballare. Il DJ e produttore francese – all’anagrafe Christophe Le Friant – è uno di quegli artisti capaci di trasformare in ora qualsiasi portata che passi attraverso i suoi piatti. Anche l’Italia gli deve molto, specialmente grazie a quel remix di Far L’Amore da A Far L’Amore Comincia Tu di Raffaella Carrà, inclusa anche nella colonna sonora del capolavoro La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino.

Rock This Party (Everybody Dance Now) (2006)

Tra riff trascinanti e campionamenti – la parte vocale è un sample da Gonna Make You Sweat dei C+C Music Factory – Rock This Party tradisce le intenzioni già dal titolo: il brano è infatti un esempio di groove alla massima potenza, e il successo arriva anche grazie al video ufficiale con l’interpretazione di David Beaudoin, piccolo attore-feticcio che troveremo in altri video e che per l’occasione rende omaggio alle grandi rockstar, da Kurt Cobain a Anthony Kiedis, passando per i Beatles e Angus Young.

World, Hold On feat. Steve Edwards (2006)

Il punto di forza di World, Hold On è senz’altro il motivetto fischiettato che entra subito in testa come solo i tormentoni sanno fare. Nel video ufficiale del brano troviamo David Beaudoin, lo stesso ragazzino del video di Rock This Party e Love Generation, la triade perfetta di Bob Sinclar.

Love Generation feat. Gary Pine (2006)

Terzo capitolo della trilogia perfetta di Bob Sinclar, Love Generation è il tipico brano dalle good vibes imponenti, impreziosito Gary Pine già membro dei The Wailers, storica band di Bob Marley. David Beaudoin è di nuovo protagonista del video.

Far L’Amore (2011)

Tormentone estivo del 2011, Far L’Amore non può certo mancare nella lista delle più belle canzoni di Bob Sinclar. Il singolo è un remix dell’originale A Far L’Amore Comincia Tu, scritta per Raffaella Carrà da Franco Bracardi e Daniele Pace.

