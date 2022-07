Il docufilm su Mahmood non poteva avere un titolo diverso. Il progetto è in arrivo su Amazon Prime Video e si chiama Ja Ti La Credias Crasa, la frase rivolta dal cantautore di Brividi a sua madre Anna Frau che in italiano significa: “Non ci avresti mai creduto”.

Il docufilm su Mahmood

Anche quest’anno Alessandro Mahmoud ha vinto il Festival di Sanremo, in coppia con Blanco, e proprio per questo il cantautore a poche ore dalla premiazione ha abbracciato sua madre e le ha detto: “Ja ti la credias crasa”. Una frase in sardo, lingua che è propria di Anna Frau, entrata di diritto nella storia.

La frase è ora il titolo del docufilm su Mahmood in arrivo su Amazon Prime Video. L’annuncio è arrivato martedì 19 luglio nel corso dell’evento Prime Video Presents Italia 2022, durante il quale l’artista è intervenuto in collegamento e ha dichiarato: “È un progetto che mi sta molto a cuore ed è molto personale”.

Ja Ti La Credias Crasa è prodotto da Red Carpet, diretto da Giorgio Testi e scritto da Virginia W. Ricci. Nel docufilm su Mahmood vedremo un excursus nel tour europeo del cantautore, oltre a tanti scorci della sua vita personale e agli interventi dei suoi più fedeli amici e collaboratori che racconteranno la sua storia e i suoi successi.

Ja Ti La Credias Crasa

Mahmood non ha mai nascosto il suo amore per la Sardegna. Sua madre Anna Frau è originaria di Orosei, e Alessandro torna nell’isola in tantissime occasioni.

A sua madre, del resto, ha dedicato il brano T’Amo presente nell’ultimo album Ghettolimpo con un inserto del canto popolare No Potho Reposare. Il suo rapporto con la terra d’origine e sua madre è molto stretto, e l’abbraccio con Anna Frau dopo la vittoria a Sanremo è stato uno dei video più condivisi durante la settimana di Sanremo.

