George RR Martin ha grandi progetti per l’universo de Il Trono di Spade. Con la serie prequel House of the Dragon in arrivo il 21 agosto su HBO (in contemporanea anche in Italia su Sky), oltre a degli spin-off in via di sviluppo (tra cui quello su Jon Snow), l’autore dei romanzi da cui la serie è tratta ha iniziato a scrivere il suo ultimo libro, che chiuderà la saga letteraria.

George RR Martin, però, guarda al futuro del franchise, ispirandosi all’universo Marvel.

“L’MCU ha The Avengers, ma hanno anche qualcosa di insolito come WandaVision”, ha spiegato Martin in un’intervista con l’Hollywood Reporter. “Questo è ciò che spero si possa fare con le nostre serie legata a Il Trono di Spade. Spero che possiamo avere una varietà di show che spieghino la storia di questo mondo. Ci sono così tanti personaggi che possono competere per il Trono di Spade”.

L’autore ha anche affermato che sta ancora cercando di capire quale sia il suo ruolo all’interno del franchise televisivo: “A volte mi siedo cercando di capire chi diavolo sono in tutto questo scenario. Sono George Lucas? Sono Gene Roddenberry? Sono Stan Lee? Come mi relaziono a tutto questo?”

Quando l’Hollywood Reporter gli ha chiesto quale dei nomi sopra citati vorrebbe essere, Martin ha ammesso di non saperlo con certezza:

“So di non essere Stan Lee. Lui non aveva potere, nessuna influenza. Non stava scrivendo storie. Non poteva dire di non fare quel determinato personaggio. Era solo una persona amichevole che portavano alle convention e che faceva i cameo. Essere messo da parte nel mondo e nei personaggi che hai creato, per me sarebbe difficile”.

House of the Dragon è il primo spin-off legato al franchise che vedremo, in onda ad agosto su Sky. Nella giornata di ieri è stato rilasciato il trailer ufficiale della serie, incentrata sulla casata dei Targaryen.

