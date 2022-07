Di scena c’è un sensibile sconto per gli Echo Dot su Amazon in quest’ultima parte di luglio. Nonostante il Prime Day di questa estate sia ormai un lontano ricordo, i dispositivi con smart speaker Alexa sono pronti all’acquisto ad un prezzo decisamente più basso di quello di listino. L’occasione è insomma propizia per chiunque punti a questa tipologia di dispositivi, ma esaminiamo nel dettaglio le specifiche offerte.

Il più conveniente tra gli Echo Dot in promozione è quello di terza generazione. Per intenderci, si tratta del modello circolare e schiacciato, disponibile in conto nel tessuto antracite. La soluzione è proposta a soli 19,90 euro per tutti i clienti, non solo quelli con abbonamento Prime come del caso dell’appena trascorso Prime Day appunto. Lo sconto rispetto al prezzo di listino ufficiale è del 60% e l’aspetto più interessante è che la consegna del prodotto si concretizzerà già nelle prossime ore, con spedizione immediata.

Offerta Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con... Ti presentiamo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente più...

Controlla la musica con la tua voce – Ascolta brani in streaming da...

Non solo l’Echo Dot di terza generazione è in promozione ma anche l’esemplare più recente di quarta generazione, ossia quello di forma sferica. L’esemplare, ancora una volta nella sua colorazione antracite, viene proposto in vendita su Amazon a 24,90 euro. Anche in questo caso lo sconto è importante ossia di ben il 58%.

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa... Ti presentiamo il nuovo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente...

Controlla l'intrattenimento con la tua voce - Ascolta brani in...

Per chi è indeciso tra i due modelli, considerando anche il prezzo degli stessi pressappoco simile, c’è da dire che le proposte (grosso modo) si equivalgono. La differenza risiede naturalmente nel design e dunque nella forma: potrebbe, ad esempio, essere più gradita la soluzione sferica rispetto a quella schiacciata. Al contrario, dal punto di vista tecnico, c’è da sottolineare la presenza di un altoparlante da 1,6” (41 mm) su entrambi gli esemplari ma con diffusione anteriore solo per il secondo modello. Ai nostri lettori dunque spetterà la personale e migliore scelta d’acquisto.

Continua a leggere su optimagazine.com