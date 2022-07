Ci stiamo avvicinando a grandi passi all’uscita dell’iPhone 14, in Italia e nel resto del mondo. Al di là delle caratteristiche dei device che faranno parte di questa famiglia, senza dimenticare la questione prezzo che abbiamo provato ad affrontare sul nostro magazine pochi giorni fa, ci si chiede quali saranno le tempistiche di Apple. Proviamo a fare il punto della situazione, considerando il fatto che in questi mesi hanno preso piede diverse ipotesi su presunti ritardi per la mela morsicata. I problemi connessi all’emergenza Covid in Cina sembrano ormai alle spalle, ma la questione va monitorata di giorno in giorno.

Quali sono le indicazioni più fresche a proposito della data di uscita per iPhone 14 in Italia

Allo stato attuale, quali sono le indicazioni a nostra disposizione in merito alla data di uscita per iPhone 14? In un contesto simile, al di là di fattori esterni che possono sempre condizionare i singoli produttori, un supporto importante ci arriva direttamente da Apple. Se non altro, perché il colosso di Cupertino tende ad essere abitudinario e schematico su queste tematiche. L’azienda ancora deve ancora ufficializzare una parola sull’iPhone 14, per non parlare della sua data di rilascio.

Tuttavia, dal momento che Apple in genere rende pubblici i nuovi iPhone alla stessa ora ogni anno, è molto probabile che vedremo l’arrivo dell’iPhone 14 a settembre 2022. Sul mese ci sono pochi dubbi, mentre altre considerazioni vanno fatte sul giorno. Ad esempio, l’iPhone 13 ha rotto gli indugi il 14 settembre 2021, vale a dire il secondo martedì del mese. Tendenzialmente, Apple sembra preferire il primo o il secondo martedì di settembre, dando uno sguardo al passato.

Tutto ciò suggerisce che l’iPhone 14 potrebbe fare il suo esordio martedì 6 o martedì 13 settembre 2022, ma diversi addetti ai lavori pensano ad una forbice più ristretta. Tradotto, questo vuol dire evento venerdì 16 settembre, per poi essere in vendita una settimana dopo. Visto il quadro complessivo, possibile che alcuni Paesi arrivino ad ottobre con la commercializzazione dei nuovi prodotti Apple.

Continua a leggere su optimagazine.com