per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dal decreto legge dello scorso 30 dicembre 2021, n. 228 e poi convertito in legge a febbraio 2022. Fra pochi giorni si potrà procedere in tal senso e l’INPS, con apposita circolare, ha chiarito i requisiti utili per l’aiuto ma anche le modalità di inoltro della specifica richiesta.

Beneficiari

i destinatari del bonus psicologo sono tutti i cittadini con Isee non superiore ai 50.000 euro e con l’esigenza di ottenere supporto a seguito di condizioni di depressione, ansia e stress legati al periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica. Con l’aiuto si intende dare il giusto sostegno economico a chi è in condizioni di estrema fragilità e non può permettersi una consulenza di un professionista.

Tempi e modalità di invio delle domande



Le domande per la richiesta del bonus psicologo potranno essere inoltrate da lunedì 25 luglio e fino al prossimo 24 ottobre. Alla scadenza di questo periodo, saranno elaborate delle graduatorie degli aventi diritto, con priorità per i cittadini con reddito più basso e sulla base delle risorse disponibili.



Per inoltrare la domanda è fondamentale avere un’identità digitale SPID o in alternativa, una carta d’identità elettronica o carta nazional dei servizi. Il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” è accessibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non

pensionistiche”. Per i non avvezzi alla modalità di inoltro digitale della domanda, la stessa potrà essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, chiamando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164, Da rete mobile il numero di riferimento è invece lo 06.164164 (quest’ultimo è a pagamento, in base proprio piano telefonico).

