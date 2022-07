Ci sono tanti interrogativi che in queste ore gravitano attorno al concorso INPS 2022, considerando il fatto che di recente sono stati resi pubblici i risultati delle prove scritte per i candidati. Diversi quelli che ce l’hanno fatta, ma ora arriva la parte complicata, come abbiamo evidenziato a suo tempo quando ci siamo soffermati sul medesimo concorso del 2020. In particolare, il focus ora si sposta sulla prova orale, considerando il fatto che a settembre scatterà ufficialmente la serie di colloqui che andrà poi a determinare la graduatoria finale.

Cosa sappiamo sul concorso INPS 2022 e tempistiche colloqui orali in autunno: le prospettive aggiornate

Quanto dovremo attendere una volta sostenuto il secondo esame per conoscere i risultati? Bella domanda, se pensiamo che qualcuno abbia già calcolato 100 colloqui al giorno dal 5 settembre, con la possibilità di veder comunicato il verdetto finale sul concorso INPS 2022 tra la fine di novembre e lo scorcio iniziale di dicembre. In verità, i numeri realistici sono ben diversi, con la seria prospettiva di veder concluso l’intero iter con alcune settimane di ritardo. Senza dimenticare il pericoloso che si possa andare incontro alle settimane natalizie, con relative festività e rallentamenti in calendario.

Come sono andate le cose un anno fa? In quel caso, la prova orale del concorso INPS ha previsto due turni al giorno per 42 persone a turno. Dunque, 84 persone a giorno, solo per tre giorni a settimana per la prima metà dei cognomi. Numeri molto più bassi rispetto a quelli auspicati dai candidati nel 2022. Al contrario, per la seconda metà di cognomi, c’è stata un’alternanza che ha previsto sia settimane con tre giorni di orali, rispetto a quelle con due giorni di orali. Invariati il numero di turni e di persone.

Difficile pensare che tutto possa chiudersi prima di Natale, per chi è alla ricerca di informazioni più concrete sul concorso INPS.