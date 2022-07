Dovete acquistare un anello solitario, ma non siete del settore? In questo articolo vi parliamo di tutti gli elementi da prendere in considerazione per scegliere il solitario giusto!

Il colore del diamante

Una delle prime cose da prendere in considerazione quando si sceglie un solitario da regalare (o da autoregalarsi) per un’occasione speciale è sicuramente il colore del diamante. Se non siete esperti, dovete sapere che il colore dei diamanti viene identificato in base ad una scala alfabetica che parte dalla D e arriva alla Z. Ma come funziona questa scala?

Più la lettera è vicina alla D, più il colore del diamante sarà neutro e quindi “bello”. Infatti, in commercio si trovano pietre fino al colore K-L, in quanto dopo queste lettere il colore non è più neutro e vira verso un giallo poco estetico. Il gruppo D E F rappresenta il bianco eccezionale, mentre quello G H il bianco ottimo. Se state acquistando il solitario per fare una proposta di matrimonio o similare, vi consigliamo di sceglierne uno appartenente a questi due gruppi e non spingervi oltre.

La caratura del solitario

Tutte le ragazze avranno sentito parlare, chi più chi meno, di carati. Che sia solo nei film o da qualcuno che conoscono, i carati di un diamante sono sempre stati nominati con grande solennità, ma per capire come mai è importante sapere cosa indica la caratura del diamante. Quest’ultima, si riferisce alla grandezza della pietra.

Ad esempio, un diamante da mezzo carato è già di media dimensione e sarà perfetto su una mano abbastanza piccola, preferibilmente filiforme. Ad ogni modo, la caratura del diamante dovrebbe essere scelta in base alle caratteristiche delle mani di chi lo indosserà, per essere proporzionato ad esse e non sfigurare.

La purezza del diamante

Un altro fattore essenziale a cui prestare attenzione nel momento in cui si acquista un solitario è la purezza del diamante. Infatti, la purezza dipende dalla presenza di eventuali inclusioni all’interno del diamante stesso e viene misurata su una scala molto precisa.

Per essere precisi, su tutti i diamanti esistenti al mondo, solamente il 5% sono pietre pure, quindi non vi aspettate di trovarle dal vostro gioielliere di fiducia sotto casa. Tuttavia, un diamante very very small inclusion (VVS1) è una scelta ottima, anche se per risparmiare circa il 20-30% potete optare per un’opzione VS1 (very small inclusion).

Il taglio del diamante

Oltre a colore, carati e purezza, in un solitario è di fondamentale importanza il taglio del diamante. Perché il diamante continui a brillare come lo vedete in gioielleria è essenziale che sia tagliato perfettamente, altrimenti una volta usciti dal negozio e senza le luci dello stesso cambierà completamente.

Tuttavia, non è semplice capire se un diamante è stato tagliato bene, soprattutto se la pietra è già stata montata, in quanto non si riuscirà ad analizzarla facilmente e capire se il rapporto tra la corona e la base della pietra sia corretto. Per trovare la massima trasparenza potete acquistare il vostro anello solitario su torinogioielli.com, dove avrete diverse possibilità di scelta e gli esperti potranno rispondere ad ogni dubbio.

Scegliere la montatura e il materiale

Dopo esservi occupati di tutti gli elementi appena elencati, sarà necessario scegliere la montatura più adatta e i materiali che rispondono alle vostre esigenze.

Per quanto riguarda la montatura, sicuramente avrete così tanta scelta che vi troverete confusi. Il nostro consiglio è quello di scegliere la montatura che vi piace di più a livello estetico (o che piacerà alla persona che lo riceverà). Se vogliamo parlare di modelli intramontabili, allora come non nominare la Valentine? Oltre a lei però, non sono da sottovalutare anche le montature che presentano dei piccoli diamanti sul gambo, un modello particolarmente elegante e di classe.

Di materiali invece ne esistono di più o meno validi, infatti il platino è molto caro ma non ha abbastanza vantaggi, mentre se volete un anello solitario di impatto è perfetto l’oro bianco.

