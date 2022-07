Ultimamente il colosso di Mountain View ha reso pubblico, ed in anteprima, l’aggiornamento di Android Auto alla versione 7.9, che ha trascinato con sé diverse modifiche al look delle app musicali e multimediali. A rivelare i cambiamenti sono stati alcuni utenti di Reddit che ne hanno dibattuto in un thread. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Come sappiamo, nella piattaforma di Android Auto tutte le app musicali mostrano il medesimo design di base contraddistinto da una schermata Home che elargisce consigli, playlist, libreria e così via. Inoltre, nell’angolo dello schermo si trova un escamotage che riporta alla schermata in riproduzione, dove è possibile trovare diversi pulsanti che cambiano in base alle app ed al contenuto che viene riprodotto. Viene poi mostrata agli utenti la copertina dell’album di fianco al titolo del brano, al nome dell’artista e al tempo di riproduzione. Ed ecco che il nuovo aggiornamento alla versione 7.9 ha portato alcuni cambiamenti alla schermata in riproduzione, dove, infatti, è scomparsa la barra di avanzamento situata intorno al pulsante play-pausa, adesso sostituita da una barra di avanzamento dedicata che trapassa la schermata da sinistra verso destra. Gli utenti di Reddit sostengono che si tratta di un design molto più moderno e rifinito.

Un’ulteriore modifica riguarda la schermata in riproduzione le cui dimensioni sono più grandi; lo sfondo appare più sfocato, ma senza imperfezioni, e si estende per l’intera larghezza del display. Insomma, si tratta di piccoli cambiamenti, ma piuttosto apprezzati dagli utenti. Google sta, dunque, inserendo, a poco a poco, nuove modifiche al look di Android Auto, introducendo novità al multitasking così da rendere più adattabili i form factor degli schermi delle auto. Per il momento, pare non ci siano ancora i tempi precisi in merito all’approdo di questi nuovi cambiamenti, ma è pur sempre importante che il colosso californiano prosegua il suo lavoro di ottimizzazione e sviluppo regolare dell’app.

Continua a leggere su optimagazine.com