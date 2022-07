Il nuovo album degli Slipknot ha un nome e una data: The End, So Far è il seguito ideale di We Are Not Your Kind (2019) ed è già stato anticipato da The Chapeltown Rag. Oggi, mercoledì 20 luglio, la band di Des Moines ha scatenato l’hype dei fan annunciando la nuova release con la seconda anticipazione del disco, il singolo The Dying Song (Time To Sing).

Il nuovo album degli Slipknot

The End, So Far sarà fuori venerdì 30 settembre. La band di Corey Taylor ha reso nota la copertina e ha condiviso la tracklist dell’album, la settima esperienza in studio di cui il frontman insieme Shawn “Clown” Crahan hanno spesso parlato nell’ultimo anno per comunicare ai fan gli sviluppi dei lavori in corso.

Il nuovo album degli Slipknot è stato prodotto dalla stessa band di Wait And Bleed e da Joe Barresi, già collaboratore dei pesi massimi dello stoner rock, del metal e del rock alternativo come Tool, Kyuss, Melvins e Soundgarden.

Di seguito la tracklist di The End, So Far:

01 Adderall

02 The Dying Song (Time To Sing)

03 The Chapeltown Rag

04 Yen

05 Hivemind

06 Warranty

07 Medicine For The Dead

08 Acidic

09 Heirloom

10 H377

11 De Sade

12 Finale

Il nuovo singolo The Dying Song (Time To Sing)

Nel nuovo singolo The Dying Song (Time To Sing) gli Slipknot mettono in piazza le promesse fatte ai fan: il sound è costantemente heavy, ma sono presenti apporti che nelle produzioni precedenti erano più sporadici.

Corey Taylor ha sempre il pieno controllo della sua voce, che in questo brano viene messa in evidenza con l’intro in solo in cui la linea vocale viene armonizzata dallo stesso frontman per poi lasciare spazio al sound martellante che è tipico della band.

Nel bel mezzo della strofa un intermezzo intenso e melodico lascia un po’ di respiro, per poi rinchiudere di nuovo l’ascoltatore nella frenesia tormentata del brano.

Ancora, il growl di Corey Taylor è sempre lacerante e vigoroso, peculiarità che rende questo ritorno più che gradito.

Testo

[Intro]

Put your hands into the water

Let your mouth go sick and dry

Put your life into your death now

Let them sing until you die

Die, die, die, yeah [Verse]

Radical rather than rhetorical, babble like an oracle

Why am I always in your debt?

Father and the son and the holy ghost

Communist comatose, show me all the wagers are a bet

The middle of a nuclear winter is a modern achievement of the retro apocalyptic horde

Satan? You must be mistaken, there arе no more satans

Only the bosses on thе board

Forget, deny, ignore, nice try, it’s you

Regret, rely, remorse inside of you

Yeah

[Refrain]

Maybe you’ve been down too long

Maybe you’ve been down too long [Chorus]

The heart begins to suffer

When the soul has given up

And the flesh is barely more than bone

When no one else is listening

Only when you’ve had enough

Time to sing this dying song alone

Put your hands into the water

Let your mouth go sick and dry

Put your life into your death now

Let them sing until you die

Die, die, die, yeah [Refrain]

Maybe you’ve been down too long

Maybe you’ve been down too long [Bridge]

Think hard, you bast*rds

You’re gonna tell me why

If I don’t get an answer

You’re gonna sing and die

Think hard, you bast*rds

You’re gonna tell me why

If I don’t get an answer

You’re gonna sing and die [Chorus]

The heart begins to suffer

When the soul has given up

And the flesh is barely more than bone

When no one else is listening

Only when you’ve had enough

Time to sing this dying song alone

Put your hands into the water

Let your mouth go sick and dry

Put your life into your death now

Let them sing until you die

Put your hands into the water

Let your mouth go sick and dry

Put your life into your death now

Let them sing until you die

Traduzione

Affonda le mani nell’acqua,

lascia che la tua bocca s’infetti e si asciughi,

ora affida la tua vita alla morte.

Lascia che cantino finché non muori

muori, muori, muori, sì. Radicale, più che retorico, imbarazzato come di fronte a un oracolo,

perché sono sempre in difetto con te?

Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo

Comunista in coma, dimostrami che tutte le scommesse siano scommesse.

Il centro di un inverno nucleare è un traguardo moderno di un’antica orda apocalittica

Satana? Potresti sbagliarti, non ci sono più “Satani”,

bensì solamente i capi sulle targhe.

Dimentica, nega, ignora, fai un bel tentativo, sei tu

rimpiangi, confida, c’è un rimorso dentro di te.

Sì. Forse sei stato male troppo a lungo

forse sei stato male troppo a lungo Il cuore inizia a soffrire

quando l’anima s’è arresa

e la carne è poco più di un osso.

Quando non ti ascolta più nessuno

solo quando ne hai abbastanza

è tempo di cantare in solitudine questa canzone morente.

Affonda le mani nell’acqua,

lascia che la tua bocca s’infetti e si asciughi,

ora affida la tua vita alla morte.

Lascia che cantino finché non muori

muori, muori, muori, sì. Forse sei stato male troppo a lungo

forse sei stato male troppo a lungo Pensateci bene, bast**di,

mi dovete dire perché se non avrò una risposta

canterete e morirete.

Pensateci bene, bast**di,

mi dovete dire perché

se non avrò una risposta

canterete e morirete. Il cuore inizia a soffrire

quando l’anima s’è arresa

e la carne è poco più di un osso.

Quando non ti ascolta più nessuno

solo quando ne hai abbastanza

è tempo di cantare in solitudine questa canzone morente.

Affonda le mani nell’acqua,

lascia che la tua bocca s’infetti e si asciughi,

ora affida la tua vita alla morte.

Lascia che cantino finché non muori.

Affonda le mani nell’acqua,

lascia che la tua bocca s’infetti e si asciughi,

ora affida la tua vita alla morte.

Lascia che cantino finché non muori.

Continua a leggere su optimagazine.com