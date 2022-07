Sta prendendo piede in queste ore la voce secondo cui ci sarebbe uno dei fratelli Bianchi morto. Un’indiscrezione che giunge a pochi giorni di distanza dalla sentenza che prevede l’ergastolo per Marco e Gabriele, accusati di essere i principali responsabili della morte di Willy. In passato abbiamo già analizzato la loro situazione, prevedendo che qualcuno potesse auspicarne la liberazione. In effetti, c’è chi ha provato a difendere quantomeno il loro diritto a scontare la pena insieme, dopo la notizia della separazione. Ora, però, tocca affrontare una nuova questione che va smentita in modo deciso.

Cosa c’è di vero su uno dei fratelli Bianchi morto? Assolutamente nulla dopo la sentenza

Sono bastati alcuni omicidi ad Artena, luogo di origine dei due, per scatenare titoli equivoci sul web. Qualcuno lo fa appositamente, dando l’impressione che possa essere avvenuto qualcosa in carcere, al punto che oggi 20 luglio si parla di uno dei fratelli Bianchi morto. Si gioca con le parole nel tentativo di catturare qualche click qua e là, ma la notizia in questione non ha alcun fondamento e, ad oggi, possiamo etichettarla in tutto e per tutto come una “bufala“. Fermo restando che gli inquirenti troveranno eventuali connessioni tra i due giovani e gli omicidi degli ultimi giorni.

Sostanzialmente, tutto ruota attorno ad uno strano malinteso, secondo cui uno dei fratelli Bianchi sarebbe morto. Ad oggi non ci sono conferme in merito e tutto lascia pensare che l’equivoco sia nato da strani titoli sui fatti di cronaca di Artena. Di sicuro, la storia dei due giovani non finisce qui, se non altro perché ci sono altri procedimenti che pendono sulle loro teste.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla situazione, ma allo stato attuale non possiamo parlare di uno dei fratelli Bianchi, al contrario di quanto emerge da post social diventati virali senza i necessari approfondimenti da parte del pubblico.