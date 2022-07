Quest’oggi, mercoledì 20 luglio, se siete in cerca di uno smartphone dalle dimensioni contenute e dal prezzo economico, magari anche appartenente alla serie di punta del produttore Samsung, allora non fatevi scappare l’incredibile offerta su Amazon del Samsung Galaxy S22 5G nella versione italiana e disponibile in tre colorazioni: Green, Phantom Black e Phantom White. Lo smartphone si può acquistare in due modalità di pagamento: in un’unica soluzione a 685 euro (invece di 879 euro di listino) oppure in 12 rate mensili da 57,09 euro ognuna. Il device, modello 2022, è venduto e spedito dall’e-commerce e se siete clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Vediamo insieme qualche dettaglio tecnico.

Il Samsung Galaxy S22 5G presenta un innovativo e straordinario display Dynamic AMOLED 2X (con risoluzione di 2340 x 1080 pixel) da 6,1 pollici, grazie ad esso la luce solare non rappresenta più un problema. Infatti, è stato ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara anche in pieno giorno. L’angolo di correzione dell’OIS è stato migliorato del 58% e garantisce un campionamento di movimento più veloce per stabilizzare gli scatti del vostro smartphone, mentre l’HDR regola il colore fotogramma per fotogramma, per un risultato davvero impeccabile. La funzione Nightography illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona gli scatti notturni. La fotocamera principale da 50MP e il Super Clear Glass catturano più luce, maggior movimento e tanti dettagli senza riflessi o abbagli.

Il Samsung Galaxy S22 5G, che troverete in super sconto su Amazon, è resistente all’acqua ed include le connettività Wi-Fi, Bluetooth, NFC. La batteria al litio mostra una capacità di 3700mAh e il sistema operativo è Android 12. Inoltre, il device è dotato di 8GB di memoria RAM e 128GB di capacità di immagazzinamento dati della memoria. Insomma, non fatevi scappare questo fantastico gioiellino del colosso sudcoreano.

