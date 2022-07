Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy S23 Ultra tra poco più di sei mesi possa avere tutte le carte in regola, in linea puramente teorica, per fare la differenza sul fronte fotocamera. Al di là delle considerazioni fatte nei giorni scorsi a proposito del processore, come avrete notato con il nostro articolo recente, bisogna non tralasciare gli step che il produttore coreano intende fare per assicurare un’esperienza foto e video senza eguali allo stato attuale. Proviamo a capire in quale direzione stia andando lo sviluppo hardware del brand asiatico in questa fase.

Cosa sappiamo sul Samsung Galaxy S23 Ultra con fotocamera senza rivali sul mercato

Secondo le informazioni raccolte in queste ore tramite SamMobile, il Samsung Galaxy S23 Ultra ha tutte le carte in regola per diventare il primo smartphone Samsung dotato di una fotocamera da 200 megapixel. Al contempo, pare che il produttore coreano debba ancora rivelare il sensore specifico che prevede di utilizzare per il suo prossimo telefono di punta della linea S. Ad oggi, le informazioni sul misterioso sensore da 200 MP concepito per il Samsung Galaxy S23 Ultra sono ancora limitatissime, ma possiamo quantomeno avanzare delle ipotesi per il pubblico interessato.

Ad esempio, c’è chi ipotizza scenari interessanti per i potenziali acquirenti del device. Allo stato attuale, non si esclude che possa essere una variazione dell’esistente HM3 con piccoli aggiornamenti. O, in alternativa, sarà un nuovo sensore pensato per contrastare le ultime novità sfornate da Sony.

Vedremo se ci saranno altri colpi di coda per il device. Da sempre, la linea Galaxy S Ultra ha spinto i limiti della risoluzione del sensore della fotocamera e questo dovrebbe avvenire anche con il Samsung Galaxy S23 Ultra, a questo punto destinato a battere un nuovo record.