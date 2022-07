Se state pensando di acquistare un iPhone 13, questo può essere il periodo migliore, con sconti davvero molto interessanti che arrivano sul sito di Amazon. Andando più nel dettaglio, quest’oggi, è possibile avere tra le mani un iPhone 13 color Galassia da 128GB ad un prezzo nettamente più conveniente rispetto solo a qualche giorno fa. Senza dubbio inizia a sentirsi nell’aria l’arrivo dei nuovi top di gamma targati Apple ed inevitabilmente assistiamo a degli sconti di grande appeal che riguardano proprio l’ultimo flagship realizzato dall’azienda di Cupertino.

Occasione iPhone 13 su Amazon per chi è sempre alla ricerca di opportunità interessanti

Nuovo rilancio, dopo quello di inizio mese da noi raccontato. Vogliamo soffermarci questa volta sul modello Galassia da 128GB, un iPhone 13 che si ritrova con uno sconto del 17% e per questo davvero molto allettante. Il costo finale di tale device è di 779 euro, una bella differenza rispetto al prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro, parliamo ovviamente di quello da listino. In questi mesi quindi abbiamo assistito ad un calo di prezzo piuttosto notevole per questo iPhone 13 e parliamo anche del più venduto su Amazon, ora però si può cogliere quest’occasione per averlo tra le mani ad un costo più abbordabile rispetto a qualche tempo fa.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Per ora, l’unica pecca, è che bisogna attendere un bel po’ di settimane per averlo tra le mani, evidentemente perché la richiesta risulta essere piuttosto alta, ma senza dubbio vale la pena aspettare. Approfondiamo a questo punto le specifiche tecniche che appartengono a questo iPhone 13. Parliamo di un top di gamma che si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e senza dubbio l’elemento di spicco è dato dal comparto fotografico.

Qui infatti si può contare su un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Rispetto al modello precedente, questo iPhone 13 può contare anche sulla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio al processore A15 Bionic ed alla resistenza all’acqua ed alla polvere.

