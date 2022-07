Netflix introdurrà per davvero un abbonamento con pubblicità? La società del servizio di streaming ha da poco divulgato i risultati finanziari del Q2 2022, facendo anche chiarezza sulla questione. Il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha fatto sapere che la maggior parte dei contenuti sarà accessibile con il nuovo abbonamento, anche se non tutti. Alcuni, infatti, non potranno essere compresi, cosa che comunque non sottrarrà appetibilità al prodotto. La mancanza di alcuni contenuti dovrebbe essere relativa ad eventuali diritti di autorizzazione aggiuntivi per la fruizione nell’abbonamento di Netflix con pubblicità.

Per maggiori informazioni a riguardo bisognerà aspettare l’arrivo sul mercato del suddetto piano, che dovrebbe essere previsto per l’inizio del 2023. Netflix, fino ad allora, potrebbe anche riuscire a portare a compimento le trattative con i vari studi di produzione, in maniera tale da poter includere nel piano con pubblicità anche i contenuti che ad oggi mancherebbero, questo senza che la questione comporti ulteriori esborsi da parte del colosso dello streaming.

Una cosa è, però, ormai certa: Netflix ha proprio intenzione di lanciare un nuovo piano di abbonamento con pubblicità, si presume appartenente ad una fascia più economica di quella attuale, allo scopo di allargare il proprio bacino di utenza (visti i recenti cali di abbonamento, che nell’ultimo trimestre è stato quasi di un milione), sebbene a fronte dell’assenza di alcuni contenuti (sempre che nel frattempo la società non riesca a sciogliere i nodi restanti con le case di produzione). Voi sareste disposti ad accettare le pubblicità per accaparrarvi Netflix ad un prezzo più contenuto (sperando non siano troppo lunghe e frequenti e che il prezzo sia ben ritoccato al ribasso, invogliando quanti più utenti ad abbonarsi)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

