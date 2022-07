L’attesa docuserie su Harry e Meghan potrebbe arrivare su Netflix prima del previsto: secondo alcuni rumors, il format potrebbe debuttare già entro la fine dell’anno subito dopo l’uscita di The Crown 5, fissata per novembre. A riportare l’indiscrezione è Page Six, secondo cui diverse fonti avrebbero confermato l’intenzione di Netflix di sfruttare l’onda lunga della nuova stagione del royal drama per piazzare in catalogo la serie sui transfughi di casa Windsor.

Dell’esistenza di una docuserie su Harry e Meghan si era parlato la scorsa primavera sul New York Post, che preannunciava l’arrivo di un documentario a puntate sulla loro nuova vita in California coi due figli Archie e la neonata Lilibeth Diana dopo l’addio alla Famiglia Reale inglese. Gli ex Duchi di Sussex hanno firmato un accordo multimilionario con Netflix nel 2020, scelta che avrebbe incrinato non poco il rapporto di Harry col fratello maggiore William, a causa dello scarso apprezzamento con cui è stata accolta la quarta stagione della serie The Crown, dedicata ai retroscena della turbolenta storia tra Carlo e Diana. Secondo le prime informazioni diffuse dal NYP, una troupe televisiva ha seguito la coppia nella loro villa di Montecito e nel viaggio a New York lo scorso settembre.

A quanto pare Netflix starebbe spingendo perché docuserie su Harry e Meghan esca in tempo utile perché il suo contenuto non venga anticipato dal libro di memorie di Harry, anch’esso in arrivo in autunno. Secondo la fonte di Page Six ci sono ancora diversi aspetti da valutare, ma Netflix vorrebbe anticipare i tempi per non bruciare un format di sicuro interesse, a cui il Duca e la Duchessa di Sussex hanno lavorato per più di un anno dopo l’accordo milionario firmato nel 2020.

La regia della docuserie su Harry e Meghan è stata affidata a Liz Garbus, che ha diretto l’ultima stagione del dramma distopico di Hulu The Handmaid’s Tale, ma non si sa molto altro sul suo contenuto.

Continua a leggere su optimagazine.com