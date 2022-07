Il dissing di Rhove contro i Pinguini Tattici Nucleari non ha fine, specialmente da quando la band di Riccardo Zanotti ha detto la sua sulle polemiche lanciate dal rapper la settimana scorsa. Lui, la voce di Compliqué, durante una delle date più recenti ha usato parole pesanti nei confronti della band di Ringo Starr.

L’antefatto

La settimana scorsa il rapper ha fatto parlare di sé per aver protestato contro il pubblico che non ballava durante la sua esibizione. Per questo Rhove aveva interrotto il brano in esecuzione per invitare i presenti a una maggiore partecipazione. “Non state ballando un ca**o”, aveva detto.

L’episodio, accompagnato da un video immortalato da un fan, aveva fatto discutere e i Pinguini Tattici Nucleari avevano preso una posizione netta, senza fare nomi, ricordando agli “artisti” che la responsabilità del coinvolgimento del pubblico è sempre dell’artista.

“Mi è capitato di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? Quando si parla di gavetta, si parla anche di questo”.

Il nuovo scontro

A quanto pare la vicenda non è stata messa da parte. Come riporta la pagina Trap Italy su Instagram, sia la band di Zanotti che il rapper continuano a lanciarsi frecciatine.

Il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, ad esempio, durante uno show ha fatto un esplicito riferimento al rapper parlando al pubblico dei “live veri” e della “gavetta”, ma soprattutto ha usato la parola “karaoke” quando ha chiesto: “Posso anche fare un po’ di karake se volete, eh. Shakerando?”.

Rhove, dal suo palco e in altro evento, ha ripreso la polemica lasciata in sospeso e ha rivolto alla band un’espressione concisa e colorita: “Balliamo per i Pinguini del ca**o“.

Per il momento Zanotti e soci non hanno risposto.

