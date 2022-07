Il cast di Ted Lasso sta attualmente girando la terza stagione della popolare serie di Apple TV+, che dovrebbe anche essere l’ultima. Il mese scorso, l’attore e sceneggiatore Brett Goldstein ha confermato che stanno scrivendo il finale come se fosse quello conclusivo della comedy, mentre Apple non ha ancora confermato un rinnovo o una cancellazione.

Il cast di Ted Lasso non è ancora pronto a dire addio a tutto. “Siamo a metà delle riprese della terza stagione e vorrei mettere in pausa le cose perché non sono pronta a dirle addio tra tre episodi”, ha detto Hannah Waddingham a Deadline riguardo all’addio al suo personaggio, Rebecca. “Io e Brett stavamo pensando di salutarci prima, ma credo che entrambi siamo un po’ nella fasa della negazione. Allo stesso tempo, ce lo aspettavamo da quando se è parlato. È come un lungo, lento lutto. Adoro questo personaggio. So che sembra drammatico ma è così che mi sento. Ormai sento Rebecca come parte del mio DNA.”

Anche Toheeb Jimoh si sente allo stesso modo per quando riguarda il suo personaggio, Sam: “Mi identifico davvero con questo personaggio, è stato un sogno interpretarlo. In questo viaggio lungo tre stagioni, sono riuscito a capirlo come persona. Potrei interpretarlo nel sonno ora. Sarà estremamente difficile dirgli addio. Spero che ci sia un’altra stagione. Ci sono così tante altre storie da raccontare. Incrociamo le dita. Penso che ci saranno molte lacrime quando dovremo dire le nostre ultime parole”.

Kola Bokinni, che interpreta il capitano Isaac McAdoo, si sta invece preparando al lungo addio: “Mi sto godendo il viaggio. Lavorare a questo show mi ha aiutato a crescere un po’. Quando ho iniziato Ted Lasso , avevo 26 anni e presto ne avrò 30. Sono passato dall’essere un ragazzo a un uomo, come Isaac.”.

Al momento non è chiaro quando Ted Lasso 3 arriverà su AppleTV+, anche se il co-creatore della serie aveva ipotizzato una messa in onda entro il 2022.

