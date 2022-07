Nel momento in cui viene lanciata sul mercato una nuova console come la PS5, è chiaro che l’occhio degli appassionati spesso e volentieri si focalizza sul parco accessori. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza videoludica il più completa e confortevole possibile.

Proviamo a dare uno sguardo, di conseguenza, a quelli che sono considerati come i migliori accessori PS5 che si possono trovare attualmente sul mercato. Si tratta di strumenti che torneranno decisamente utili per fare un salto di qualità in ogni fase di gioco con la console del marchio Sony. Fino a questo momento il prezzo degli accessori non è salito poi di tanto e, quindi, potrebbe essere la fase più adatta dove acquistare i migliori senza aspettare dei rialzi in confronto al valor della console, come è già avvenuto in passato.

Le cuffie Pulse 3D Wireless Headset

Si tratta di un paio di cuffie che vi faranno fare un miglioramento impressionante a livello di qualità del suono. Il colosso Sony si è occupato della progettazione proprio per la console di nuova generazione, in maniera tale da poter fare leva sulla tecnologia Tempest 3D AudioTech. Quest’ultima riesce ad amplificare il sistema dell’audio spaziale, in maniera tale da renderizzare nel modo più realistico possibile la direzione da cui arriva qualsiasi impulso audio.

DualSense Wireless Controller

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte a un controller estremamente all’avanguardia, che è stato sviluppato da Sony con il chiaro intento di offrire agli utenti qualcosa di diverso a quanto proposto negli ultimi anni. Il pad dedicato alla nuova PS5, quindi, può contare su due sistemi di nuova generazione, ovvero il feedback aptico e i grilletti adattivi.

Sony Dualsense Wireless Controller - White PS5

Ricarica e gioca, ora tramite USB Type-C 4

Remote Controller per PS5

Ecco un altro accessorio che permette di capire alla perfezione quanto l’esperienza videoludica garantita dalla nuova PS5 sia senza confini. Per tutti coloro che non vogliono perdersi nulla dell’entertainment, c’è la possibilità di acquistare un praticissimo Remote Controller. Si tratta di un telecomando che è stato realizzato proprio per l’accesso diretto e immediato a portali come Spotify, Netflix, Disney+ e YouTube.

DR1TECH GameGrip5 Smart Clip per Controller Dualsense PS5 compatibile...

[BILANCIAMENTO E INCLINAZIONE] GameGrip5 avvolge perfettamente il tuo...

HD Camera per PS5

La condivisione delle proprie sessioni di gioco va sempre più per la maggiore al giorno d’oggi. Quale miglior strumento da comprare se non l’HD Camera? Grazie a questa camera, quindi, gli utenti che usano la PS5 hanno la possibilità di effettuare la condivisione delle proprie sessioni, comprendendo pure la propria figura intenta a giocare all’interno delle clip registrate.

Raiden, Pacchetto di accessori per giocatori e giovani giocatori in...

Con la scatola di cattura dello schermo, la telecamera HD e il...

Supporto con ventole di raffreddamento

Un supporto che sia in grado di svolgere tre funzioni in uno? Perché non puntare su TPFOON Supporto verticale con ventole di raffreddamento per PS5. Stiamo parlando di uno stand verticale che permette di mantenere in verticale la PS5 in completa sicurezza, ricaricare fino a due controller in modo rapido e, infine, garantire un validissimo sistema di raffreddamento per la console.

