Better Call Saul 6×09 ha forse svelato il motivo per cui Kim non appare né viene mai menzionata in Breaking Bad? L’episodio si conclude con Jimmy ormai completamente nell’era “cattiva”, che assume l’identità di Saul Goodman, lo squallido avvocato penalista che tutti conosciamo. Adesso è solo, dopo aver rotto con la moglie Kim Wexler.

“Ho vissuto il periodo più bello della mia vita con te. Ma siamo dannosi per tutti quelli che ci circondano. C’è gente che soffre a causa nostra “, dice Kim in lacrime a Jimmy, ricordando come il loro ultimo piano abbia portato alla morte di Howard e alla distruzione dello studio legale Hamlin, Hamlin & McGill. “Separati andiamo bene, ma insieme… siamo un veleno.”

Better Call Saul 6×09 risponde quindi alla domanda dall’inizio della serie prequel: dov’è Kim Wexler durante Breaking Bad? La risposta? Fuori dalla vita di Saul Goodman. Kim annuncia di aver lasciato il suo lavoro e anche Jimmy, che cessa di esistere mentre ci avviciniamo agli eventi che lo porteranno ad assumere i suoi clienti più famosi: i cuochi di metanfetamine Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Sul blog AMC, il produttore esecutivo Michael Morris, che ha diretto l’episodio, ha dichiarato: “Volevamo raccontare la storia della creazione di Saul, e il punto di partenza è stato questo. Che, senza Kim, il Jimmy che conosciamo cessa di esistere. In questo c’è una morte: è quella di Jimmy e della sua relazione con Kim.”

Kim potrebbe essere fuori dalla vita di Saul, ma non dalla serie. Almeno non ancora. Mancano ancora quattro episodi alla fine della serie, e ci aspettiamo un altro flash forward che spieghi cosa ne sarà del paranoico manager di Omaha Cinnabon, Gene Takovic, la presunta identità di Jimmy/Saul dopo Breaking Bad.

