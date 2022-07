Shetland dirà addio al suo storico protagonista, Douglas Henshall. L’attore ha annunciato la sua uscita di scena dopo sette stagioni nei panni di Jimmy Perez. La sua ultima indagine lo vedrà sulle tracce di un giovane vulnerabile che è scomparso; il caso trascinerà Perez nel passato segreto di una nuova famiglia nelle isole scozzesi.

Chi prenderà dunque il posto di Douglas Henshall? Stando a quanto svelato da Digital Spy, sembra che nell’ottava stagione, già confermata, ci sarà un nuovo protagonista, il cui nome verrà svelato prossimamente.

“Dopo la quinta serie di Shetland , [il creatore] David Kane ed io abbiamo deciso che volevamo fare altre due per completare la storia di Jimmy Perez. Quindi le stagioni sei e sette sono state commissionate insieme per darci il tempo di concludere la storia di Perez in modo soddisfacente”, ha rivelato Henshall nella sua dichiarazione in cui annunciava l’addio.

“È stato uno dei privilegi della mia carriera interpretare Jimmy Perez per quasi dieci anni e lavorare con così tante persone meravigliose sia davanti che dietro la telecamera, e anche trascorrere così tanto tempo nelle Shetland. Le isole facevano così tanto parte del nostro spettacolo e dello stesso Perez. Mi mancherà lui e il posto. Auguro a tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione della serie tanta fortuna con qualunque cosa accada dopo”, ha concluso l’attore.

“È stato un privilegio assoluto lavorare su Shetland negli ultimi anni e guardare lo spettacolo crescere sempre più forte, in gran parte grazie al ritratto sensibile, intelligente e memorabile di Douglas nella parte di Jimmy Perez”, ha detto Gaynor Holmes, produttore esecutivo di BBC Drama.

La settima stagione di Shetland, trasmessa prossimamente nel Regno Unito su BBC, vedrà Julie Graham tornare nei panni del procuratore fiscale Rhona Kelly; insieme a lei anche: Alison O’Donnell, Steven Robertson, Mark Bonnar, Anne Kidd, Lewis Howden, Erin Armstrong, Angus Miller e Anneika Rose. La sesta stagione è andata appena in onda in Italia su Giallo.

