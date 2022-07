Si dice che il colosso di Seul utilizzerà esclusivamente un chipset Snapdragon sulla serie dei Samsung Galaxy S23. Come annunciato da ‘SamMobile‘, i chipset Exynos hanno avuto prestazioni inferiori alla media negli ultimi anni ed i clienti hanno chiesto al produttore asiatico di passare allo Snapdragon per i suoi telefoni di fascia alta. Ora, Qualcomm ha rivelato che terrà il prossimo evento annale per la presentazione del suo prossimo processore di punta tra il 15 ed il 17 novembre (un mese prima rispetto a quello abituale di dicembre), che sarà il periodo in cui vedrà la luce il nuovo processore Snapdragon 8 Gen. 2.

Come di consueto, l’evento aziendale si svolgerà alle Hawaii (cosa che accade tutti gli anni). Questa presentazione anticipata potrebbe essere legata agli OEM di smartphone cinesi. Di solito, le vendite di dispositivi nel mercato cinese capitano a ridosso del capodanno locale: quindi, se lo Snapdragon 8 Gen. 2 sarà lanciato a novembre, i telefoni che utilizzano quel chipset potrebbero essere messi in vendita a dicembre 2022, appena prima del capodanno cinese, previsto per gennaio 2023. Secondo quanto riferito, lo Snapdragon 8 Gen. 2 sarà realizzato con processo produttivo a 4nm di TSMC (che sappiamo essere una garanzia di assoluta affidabilità, da tutti i possibili punti di vista), con un core CPU Cortex-X3, due core Cortex-A720, due core Cortex-A710 e tre core Cortex-A510.

Si dice che a bordo sarà anche presente la scheda grafica Adreno 740, che Qualcomm potrebbe anche chiamare Adreno Gen. 2. I prossimi Samsung Galaxy S23, in ogni caso, saranno senz’altro estremamente potenti, soprattutto se alimentati dal processore top di gamma della nota casa californiana (San Diego). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com