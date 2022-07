Il venerdì sera non avete molto da fare? In vostro soccorso corre Mediaset che piazza Chicago Med 6 e Grand Hotel 3 nella stessa serata e sue due reti diverse, una scelta ben ponderata? Il pubblico è convinto di no perché sicuramente non c’è molta differenza di target tra chi segue le storie dei dottori e infermieri di Chicago Med 6 e chi aspetta da tempo di capire come andrà a finire la serie di Canale5.

Fatto sta che il 22 luglio Chicago Med 6 prenderà il via su Italia1 e Grand Hotel 3 farà lo stesso su Canale5 tutti e due in prima serata. In particolare, a partire dalle 21.20 circa di venerdì su Italia1 ci terranno compagnia i primi tre episodi della serie medical del franchise di Dick Wolf legato a Chicago mentre Grand Hotel 3 riprenderà la sua corsa.

A partire dal 22 luglio su Canale5 la serie tornerà con gli episodi rimasti in sospeso della terza stagione e, in particolare, dal 22 luglio, andrà in scena con il nono e il decimo via via fino all’ultimo, il numero 22. Rimane da capire se l’episodio speciale La última noche en Gran Hotel andato in onda in Patria ormai quasi dieci anni fa andrà in scena su Canale5 già ad agosto oppure no.

Al momento non ci sono dettagli sulla durata della messa in onda di Grand Hotel 3 mentre i fan di Chicago Med 6 possono dormire sonni tranquilli, in queste settimane andranno in onda tutti e 16 gli episodi della stagione che in Patria è andata in scena tra il 2020 e il 2021. Adesso non rimane da capire a chi farà bene e a chi no questo scontro diretto in casa al venerdì sera, una serata già complicata nel palinsesto estivo.