Come siamo messi con la doppia visione DAZN su TIMVISION alla quasi vigilia dell’avvio del nuovo Campionato di Calcio 2022/2023? In queste ore, proprio TIM sta inviando una specifica comunicazione ai suoi clienti, chiarendo se e per quanto sia possibile visionare ancora uno stesso evento sportivo in diretta da due dispositivi, collocati anche in luoghi diversi dalla propria abitazione. Finora la possibilità è stata fornita dal servizio di streaming, ma si sta provvedendo a limitarla per evitare che in molti ne approfittino per non sottoscrivere ulteriori abbonamenti. C’è da dire subito che le cose non cambieranno per un po’ ma poi, con l’autunno, la situazione sarà diversa.

Una data da segnare in calendario

Fino al prossimo 31 ottobre, sarà possibile godere della doppia visione DAZN su TIMVISION. Dunque, chi è solito beneficiare di questo plus potrà continuare a farlo, esattamente come durante il Campionato di calcio della passata stagione. Le cose cambieranno decisamente dall’1 novembre. L’offerta dei già clienti sarà adeguata alle condizioni d’uso del servizi DAZN. Ne consegue che la visione in contemporanea sarà possibile solo se effettuata da un collegamento della stessa rete internet.

TIM assicura che le nuove condizioni contrattuali saranno dettagliate prossimamente con apposite comunicazioni per i clienti coinvolti. Non è chiaro tuttavia, come invece accadrà per gli abbonati diretti della piattaforma di streaming, se la doppia visione DAZN con TIMVISION sarà possibile a fronte di un upgrade di offerta. Si potrebbe essere abilitati a vedere in contemporanea un evento anche da reti di connessione diverse, a patto di pagare una quota mensile maggiorata. Evidentemente, nelle successive informative in programma, questo aspetto sarà pure chiarito.

Manca davvero poco al fischio di inizio del Campionato di calcio a metà agosto. La questione doppia visione resta estremamente cruciale per tanti clienti e potrebbe determinare un incremento o decremento degli abbonamenti per TIM.

