Il prossimo OnePlus 10T 5G è stato annunciato, dal produttore stesso, con un simpatico tweet invitando gli utenti a partecipare alla festa. L’azienda cinese è ormai pronta a lanciare sul mercato il suo nuovo device di punta, le cui caratteristiche tecniche sono già state rivelate online e dovrebbero esordire il prossimo 3 agosto. Intanto, il dispositivo è stato identificato nel database di benchmark di Geekbench, confermando la presenza dell’ultima generazione di processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, supportato da 16GB di memoria RAM. Quanto alla batteria, invece, il sito di certificazione 3C specificò, qualche settimana fa, la capacità di autonomia di 4800mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 160W.

Andiamo a dare insieme un’occhiata a quelli che potrebbero essere i dettagli tecnici del nuovo OnePlus 10T 5G: il prossimo dispositivo di punta sfoggerà un display Samsung 34 AMOLED LTPO 2.0 da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il device sfrutterà il SoC di Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 8, 12 o 16GB di memoria RAM LPDDR5 e spazio di archiviazione interno da 256 o 512 GB, UFS 3.1. Quanto al comparto fotografico, il prossimo smartphone OnePlus mostrerà una tripla fotocamera posteriore così suddivisa: un sensore principale da 50MP+ Sony IMX766, un ultra-wide da 16MP e un macro da 2MP (50+8+2MP nel mercato cinese), mentre la fotocamera anteriore è da 32MP (16MP in Cina).

Come già accennato sopra, il tutto sarà alimentato da una batteria da 4800mAh con ricarica rapida a 160W. Il sistema operativo avrà un’interfaccia Oxygen OS 12.1 con Android 12. Insomma, per il momento si tratta di informazioni tecniche non ancora ufficializzate da OnePlus, e lo stesso vale per la data precisa in cui verrà presentato il suo nuovo dispositivo (stando agli ultimi rumors il debutto dovrebbe avvenire verso i primi giorni di agosto).

