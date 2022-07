Anche NCIS: New Orleans sbarca sulle reti Mediaset: da lunedì 25 luglio alle 20.20, Italia1 trasmetterà lo spin-off di NCIS – Unità Anticrimine, con una staffetta tra le due serie. Attualmente, infatti, la programmazione della rete prevede che sia proprio la serie madre del popolare franchise ad occupare la fascia dell’access prime time, quella che fa da apripista alla prima serata.

NCIS: New Orleans prenderà dunque il posto di NCIS – Unità Anticrimine nell’estate inoltrata di Italia1, come testimonia il promo diffuso da Mediaset per annunciare l’arrivo di una nuova squadra del Naval Criminal Investigative Service, stavolta con sede a New Orleans. Creato da Gary Glasberg, si tratta del secondo spin-off dello storico poliziesco NCIS, dopo NCIS: Los Angeles, che a sua volta è attualmente in onda nel palinsesto pomeridiano di Italia1.

Proprio la serie originale ha ospitato il cosiddetto back-door pilot di NCIS: New Orleans, ovvero un episodio (in questo caso doppio, il 18° e il 19° della stagione 11) che dà vita alla nuova iterazione introducendone i personaggi e la trama. Il format segue le vicende della squadra dell’NCIS distaccata a New Orleans, guidata dall’agente speciale Dwayne Cassius Pride (interpretato da Scott Bakula) e composta dall’agente speciale Christopher LaSalle e dalla neo-arrivata agente Meredith Brody. Anche in questo caso non manca l’assistenza di un tecnico di laboratorio, Sebastian Lund, e del medico legale, Loretta Wade.

NCIS: New Orleans conta ad oggi 7 stagioni, trasmesse in prima tv in Italia da Rai2: da quando Mediaset ha acquistato i diritti sull’intero franchise di NCIS, Italia1 ha iniziato a trasmettere in replica le serie CBS, anche se le prime tv delle nuove stagioni sono rimaste appannaggio della seconda rete Rai. Nella primavera del 2021 NCIS: New Orleans è stata cancellata da CBS: la serie si è conclusa con la settima ed ultima stagione.

Continua a leggere su optimagazine.com