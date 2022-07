Virgin River 4 debutta su Netflix il 20 luglio con una nuova stagione ricca di melodramma, colpi di scena e paesaggi dalla natura selvaggia: 12 nuovi episodi della serie tratta dai romanzi di Robyn Carr, con protagonisti Martin Henderson e Alexandra Breckenridge, saranno disponibili dalle ore 9.00 di mercoledì in tutti i paesi in cui il servizio streaming è attivo.

Virgin River 4 riparte dal finale fortemente emotivo della terza stagione, ma dove eravamo rimasti? Un breve recap è necessario per riannodare i fili dopo una lunga attesa. Innanzitutto, nell’ultimo episodio di Virgin River 3 la protagonista Mel si scopre finalmente incinta, ma Jack potrebbe non essere il padre del bebè in arrivo. Nel periodo in cui si sono allontanati, infatti, Mel ha usato gli ultimi due embrioni del marito defunto Mark per tentare un’inseminazione artificiale. Dunque la paternità del bambino è incerta.

Il trailer di Virgin River 4 sembra anticipare proprio una certa tensione tra Mel e Jack sul punto: quest’ultimo non vorrà, almeno inizialmente, fare un test di paternità, per timore che l’esito possa cambiare i suoi sentimenti nei confronti del bambino. Ma c’è di più: la madre di Mark ha intenzione di battersi contro Mel per la custodia degli embrioni. Resta da capire anche se Mel e Jack si fidanzeranno ufficialmente o meno, altro nodo irrisolto del finale della scorsa stagione.

Per quanto riguarda gli altri personaggi di Virgin River 4, la sindaca della cittadina Hope McCrea è rimasta gravemente ferita in un incidente d’auto mentre tornava a casa per partecipare al funerale della sua amica: investita da un camion, ha subito una grave emorragia al cervello ed è finita in coma farmacologico, inoltre potrebbe aver sviluppato una grave infezione. In questo caso il trailer della quarta stagione ha anticipato qualcosa in merito: la scena in cui suo marito Doc la accudisce a casa dimostra come Hope, nonostante il grave infortunio, sia ancora viva. Inoltre, dopo un soggiorno tumultuoso a Virgin River, la sorella di Jack, Brie, ha deciso di voler ricominciare da capo altrove: a spingerla a questa scelta è stato il trauma, raccontato a Mel, di aver subito un’aggressione sessuale dall’avvocato con cui usciva e da cui è derivata una gravidanza interrotta da un aborto spontaneo. Brady ha cercato di convincerla a restare e sembrava esserci riuscito, almeno fino a quando la polizia non ha trovato nell’auto di Brady la pistola usata per sparare a Jack nella seconda stagione.

Nel trailer di Virgin River 4, a questo proposito, Jack sembra convinto dell’innocenza di Brady, che nel frattempo è stato portato in prigione e dovrà affrontare l’accusa di tentato omicidio. Nel frattempo Charmaine (Lauren Hammersley), la madre dei gemelli di Jack, si è sposata con Todd (Patrick Sabongui) e ha deciso di combattere con ogni mezzo contro il suo ex compagno per ottenere la custodia dei figli.

Il trailer di Virgin River 4 mostra anche una tensione ancora palpabile tra Ricky e Lizzie, che potrebbero riconciliarsi dopo la rottura nella terza stagione, prima che Ricky parta per arruolarsi nei Marines. Sempre nell’ultimo episodio dell’ultima stagione, a sorpresa, è arrivato a Virgin River il nipote diciannovenne di Doc, Denny Cutler, che diventerà un personaggio regolare della quarta stagione, portatore di un “oscuro segreto“.

Ecco la trama e il trailer di Virgin River 4, disponibile dal 20 luglio su Netflix.

Sebbene Jack sia solidale ed entusiasta, la questione della paternità continua a tormentarlo. A complicare le cose c’è l’arrivo di un nuovo e affascinante dottore, che è sul mercato per creare una famiglia tutta sua. Hope sta ancora guarendo dal suo incidente d’auto e gli effetti psicologici persistenti della sua lesione cerebrale avranno profonde conseguenze sia per lei che per Doc. Brie, intenta a dimostrare l’innocenza dell’uomo che ama, si ritrova inaspettatamente in una relazione più intensa con Mike e un passo più vicino alla violenta rete criminale di Calvin. Anche se Preacher crea un nuovo legame romantico, non può fare a meno di sperare di ritrovarsi con Christopher e Paige.

Continua a leggere su optimagazine.com