Stando alle ultime notizie di calciomercato, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe chiuso, almeno virtualmente, la trattativa con Giovanni Simeone dell’Hellas Verona. Come riporta dell’edizione di oggi, martedì 19 luglio, de ‘Il Mattino’, il ‘Cholito’, figlio d’arte di papà Diego, attualmente tecnico dell’Atletico Madrid, sarà il vice Osimhen. Il quotidiano partenopeo si sarebbe sbilanciato sulle ultimissime dell’affare in seguito all’esito positivo della trattativa.

Simeone-Napoli è un matrimonio che si può fare, l’operazione di mercato va formalizzata nell’istante in cui Andrea Petagna sarà liberato per trasferirsi al Monza. L’attaccante argentino è in dirittura d’arrivo: avrebbe, infatti, già l’accordo con il ds Cristiano Giuntoli e il “via libera” di papà Diego, che come idolo assoluto aveva proprio Maradona. L’ex Fiorentina, e a breve Verona, sarà il vice Osimhen, ma, come ben sappiamo, il club partenopeo con il tesoretto da 51 milioni di euro incassati dall’addio di Koulibaly al Chelsea (in aggiunta ai 12, 15 milioni che ricaverà dalla cessione di Petagna) dovrà investire quattro operazioni di mercato per rinforzare la rosa nei dovuti reparti.

In tutto ciò cosa si sa di Broja? A quanto pare era il pupillo di ADL, ma i Blues preferiscono farlo giocare in prestito al West Ham. Inoltre, il Napoli non avrebbe mandato giù la soluzione del prestito oneroso per un anno ed il club londinese non avrebbe neanche concesso sconti, né tanto meno un’opzione di riscatto, dunque la trattativa è da considerare più che tramontata. Per tal motivo, la società azzurra avrebbe puntato forte su Simeone. Per giunta, nelle ultimissime ore, si sarebbe parlato anche di un doppio affare che riguarda il Cholito e un altro giocatore dell’Hellas: Antònin Barak. Il Napoli ci vuole provare e mette sul piatto circa 30 milioni di euro per entrambi i gioielli. Occorre solo convincere Setti nel venderli, restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti.

Continua a leggere su optimagazine.com