Serena De Ferrari da Mare Fuori al centro delle discussioni sui social e tutto per via di un bacio saffico che sembra aver infastidito qualcuno. Ma cosa è successo di preciso? L’attrice della famosa serie Rai è finita in tendenza sui social per via di un video che ha condiviso, insieme ai suoi compagni di set, e in cui appare una suora che irrompe sul set pronta a fermare la De Ferrari e la sua collega alle prese con un bacio saffico.

In quel momento sul set erano impegnate Serena De Ferrari e Kyshan Wilson nei Quartieri Spagnoli a Napoli per quello che sembra essere uno spot. La suora che stava passando da lì in quel momento non deve aver capito che si trattava di un set o, comunque, non le è interessato, visto che si è lanciata con veemenza sulle due attrici pronta a fermarle.

Al seguito delle due attrici c’erano la troupe, truccatori e tecnici ma la suora non è riuscita a fermarsi venendo poi allontanata dal set. Rimane il fatto che il suo intervento ha fatto già il giro del web come sintomo di un’intolleranza che sussiste nonostante le continue campagne a favore dei diritti di tutti. La suora non solo è intervenuta per fermare le due attrici ma ha poi gridato ‘al diavolo’ indisponendo e offendendo ancora di più coloro che hanno assistito alla scena o hanno avuto poi modo di vederla sui social.

Ma chi è Serena De Ferrari? Classe 1998, nata a Torino, ha studiato per 12 anni musica e per 5 canto lirico viaggiando spesso tra il nostro Paese e New York ma ha poi deciso di iscriversi poi al Lee Strasberg Theatre and Film Institute pensando bene di seguire la strada della recitazione. Il grande pubblico di Rai2 la conosce come una delle ‘cattive’ nella serie Mare Fuori (lei è Viola) ma siamo sicuri che questo video potrebbe giovare alla sua carriera.