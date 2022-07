Cinema, barre e campionamenti d’eccezione: ecco gli ingredienti di Sarabamba, il nuovo singolo di Gué Pequeno con Massimo Pericolo.

Il nuovo singolo di Gué Pequeno

Parliamo di pesi massimi, e il livello di questa collaborazione si evince dal trailer pubblicato dai due rapper sui rispettivi profili social. Massimo Pericolo si trova in una palestra, quando improvvisamente cala il silenzio.

Dall’ingresso principale arriva una gang, e uno degli scagnozzi minacciosi è proprio Cosimo Fini. Questo è ciò che troveremo in Sarabamba, quasi un ring allestito per due pezzi da 90 del rap che ha tanto di pulp e di cinematografico.

Sarabamba è un brano prodotto da Crookers, già collaboratore di Massimo Pericolo e firma autorevole di alcuni successi di Gué come R.E.B. e Barbie VS Marley. Una rimpatriata tra boss del flow, quindi, che come accade in molte occasioni si riprenderà la scena.

Ciò avverrà molto presto: Sarabamba di Gué Pequeno e Massimo Pericolo sarà fuori venerdì 22 luglio su tutte le piattaforme streaming.

Tutti gli ingredienti di Sarabamba

Il beat di Sarabamba si muove sul campionamento di un grande classico della scena hip hop internazionale. È presente, infatti, il sample principale di Where I’m From di Jay-Z, brano contenuto nel disco In My Lifetime Vol 1 (1997).

Ancora, il trailer del video ufficiale del nuovo singolo di Gué Pequeno e Massimo Pericolo è diretto da Davide Vicari e vanta la partecipazione di Ivan Zucco, campione italiano dei pesi supermedi di boxe. Il video è un omaggio a Snatch, film del 2000 firmato da Guy Ritchie con Jason Statham, Brad Pitt e Benicio Del Toro che racconta l’avventura di un gruppo di rapinatori che si ritrova nel mondo della boxe clandestina.

L’ultimo disco di Gué Pequeno è Guesus (2021), mentre l’ultima release di Massimo Pericolo è Solo Tutto (2021).

