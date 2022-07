Stanno venendo a galla proprio in queste ore le prime informazioni che in qualche modo introducono il discorso sull’uscita di FIFA 23, considerando il fatto che il primo step si avrà effettivamente a luglio. Un tema che sta a cuore a tanti appassionati di gaming, se non altro perché parliamo di uno tra i titoli più attesi di questo 2022. Vediamo come stanno le cose, tra notizie ufficiali ed ipotesi che ci accompagneranno nei prossimi due mesi. A maggior ragione, dopo aver provato a portare alla vostra attenzione le prime voci in merito tramite altro articolo.

Focus su presentazione ed uscita di FIFA 23: riscontri sugli eventi EA Sports di luglio in Italia

Come stanno le cose a proposito della presentazione ed uscita di FIFA 23? A conti fatti, è stato confermato un evento in programma questo mese, considerando il fatto che a partire dalle 18 di domani 20 luglio, sarà possibile scoprire le principali caratteristiche del gioco sul canale YouTube di EA Sports. Sarà sufficiente collegarsi all’apposita pagina per scoprire i primi punti di forza e di debolezza del titolo, in relazione ad un filmato che a detta degli esperti del settore dovrebbe durare poco più di due minuti. Solo voci, almeno per ora, in attesa di segnali più concreti.

Detto questo, l’uscita di FIFA 23 non dovrebbe andare incontro a scossoni rispetto alle decisioni aziendali degli anni scorsi. Nonostante l’avvio dei campionati in anticipo rispetto al solito, infatti, ho conferme sul fatto che le vera e propria commercializzazione del gioco dovrebbe avvenire a fine settembre. Forse dal giorno 30, con una corsia preferenziale che consentirà a parte del pubblico di assicurarsi il titolo in leggero anticipo.

Queste, al momento, le informazioni ufficiali ed ufficiose che risultano disponibili a proposito dell’uscita di FIFA 23.