Sembra proprio che il prezzo degli iPhone 14 arriverà ad essere superiore a quello degli iPhone 13 e non di poco. Più fonti di informazione tecnologica e da ultimo anche il canale specializzato AppleHub su Twitter ritengono più che probabile un valore commerciale di quasi tutti prossimi dispositivi di Cupertino ancora più salato del solito.

L’immagine di apertura articolo mostra quello che molto probabilmente sarà il prezzo dei futuri iPhone 14, almeno in dollari. Grazie a queste indicazioni, possiamo effettuare un parallelo con la generazione di melafonini del 2021 e la conclusione ovvia è che si dovrà essere pronti a sborsare un po’ di denaro in più per avere almeno i top di gamma assoluti. Prima di scendere nel dettaglio dei costi appunto, dobbiamo sottolineare che per quest’anno verrà a mancare del tutto l’esemplare iPhone 14 Mini (dunque non ci sarà confronto con iPhone 13 Mini). Dall’altra parte ci sarà pero un iPhone 14 Max che potrebbe essere venduto a 899 dollari.

Partiamo ora con il confronto tra il prezzo dell’iPhone 14 e quello dell’iPhone 13 del 2021. Il nuovo arrivato potrebbe costare 799 dollari e in questo caso sarebbe più economico del suo predecessore venduto a 829 dollari. Va però precisato che questo ribasso ha senso proprio per la mancanza del modello entry level iPhone 14 Mini. Al contrario, per i modelli Pro il rincaro ci sarebbe, eccome. L’iPhone 14 Pro costerebbe 1099 dollari, quello Pro Max 1199 dollari, ossia esattamente 100 dollari in più di quanto previsto nel listino di lancio per i precedenti modelli appunto, in entrambi i casi. Per quanto non siano disponibili i valori in euro dei melafonini in arrivo a settembre, quanto riportato non lascia ben sperare anche per il nostro mercato. Meglio prepararsi al peggio e magari iniziare a risparmiare.

