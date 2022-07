Oggi 19 luglio non funziona NoiPA, in particolare per il download CU (il modulo di Certificazione Unica 2022) e in alcuni casi anche per la consultazione del cedolino. Chi lavora nella Pubblica Amministrazione e in queste ore ha necessità di usufruire di uno solo o anche entrambi i servizi è dunque del tutto bloccato nelle operazioni.

A che cosa possiamo associare i problemi della piattaforma per i dipendenti pubblici in questa giornata? Di certo, possiamo ipotizzare che le richieste di accesso a quest’ultima siano al momento molto copiose. Tra la consultazione del cedolino ordinario del mese di luglio e quello straordinario riferito al bonus 200 euro, in molti staranno entrando nella loro area riservata. Allo stesso tempo poi, il download del CU 2022 è un altro passaggio fondamentale di questo periodo caratterizzato dalla necessità di procedere con la dichiarazione dei redditi e questo crea senz’altro traffico.

Come comportarsi dunque se non funziona noiPA e in particolare se si ha l’impellente necessità di effettuare il download del CU 2022? Attraverso il profilo social Facebook ufficiale NoiPA, sono giunte delle indicazioni utili per segnalare la propria problematica e dunque ottenere la relativa assistenza. Gli interessati dalle predette anomalie, dovrebbero compilare il modulo di contatto presente al seguente indirizzo e selezionare all’interno della sezione “Dati della segnalazione” le seguenti opzioni. Per l’area d’interesse andrà indicata la voce “Servizi stipendiali”, per la tematica quella relativa alla consultazione cedolino e CU ed infine per il tipo di problema (ancora una volta) l’opzione consultazione Cedolino e CU.

Non sono noti i tempi di risposta esatti dopo la segnalazione eseguita nelle modalità appena indicate. Se non funziona noiPA in queste ore per le casistiche su indicate, è probabile che le anomalie persistano nella giornata. Meglio armarsi di tanta pazienza e tentare l’accesso anche più volte nelle prossime ore.

