Speranze che non saranno vane, quelle per la scaletta di Manuel Agnelli a Roma. Il frontman degli Afterhours sta vivendo una nuova fase della sua carriera, quella del giudice severo e del cantautore ispirato.

Il tour da solista di Manuel Agnelli

Musicista e paroliere di grande dote, oltre ad indiscutibili capacità nel canto, Manuel Agnelli è in tour senza la sua band. Gli Afterhours sono in pausa dopo l’album Folfiri O Folfox (2016), e nel frattempo c’è grande attesa per il suo primo album solista. Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso uscirà il 30 settembre ed è stato anticipato dai singoli La Profondità Degli Abissi, Pam Pum Pam, Proci e Signorina Mani Avanti.

Per questo tour Manuel Agnelli è accompagnato dai Little Pieces Of Marmelade, il duo di Filottrano finalista di X Factor che ha partecipato anche alla realizzazione dell’album. In scaletta, inevitabilmente, ci sono i più grandi successi degli Afterhours ma anche i brani della carriera solista di Manuel Agnelli.

Manuel Agnelli a Villa Ada: scaletta e biglietti

Questa sera, martedì 19 luglio 2022, il cantautore lombardo sarà a Roma nella suggestiva cornice di Villa Ada. I cancelli apriranno alle ore 19 e l’esibizione inizierà alle 21 con durata stimata fino alle 23. Prima del frontman degli Afterhours si esibiranno i Panta, formazione romana indie rock.

Ecco la scaletta di Manuel Agnelli a Roma:

– Pam Pum Pam

– Signorina Mani Avanti

– Veleno (Afterhours)

– Non Si Esce Vivi Dagli Anni Ottanta (Afterhours)

– Male Di Miele (Afterhours)

– Varanasi Baby (Afterhours)

– Bungee Jumping (Afterhours)

– Quello Che Non C’è (Afterhours)

– Ballata Per La Mia Piccola Iena (Afterhours)

– La Profondità Degli Abissi

– Proci

– Padania (Afterhours)

– 1.9.9.6. (Afterhours)

– Dea (Afterhours)

– Lasciami Leccare L’Adrenalina (Afterhours)

– Voglio Una Pelle Splendida (Afterhours)

– Non è Per Sempre (Afterhours)

– Bye Bye Bombay (Afterhours)

– Ci Sono Molti Modi (Afterhours)

Una delle canzoni più richieste e più assenti è Dentro Marilyn degli Afterhours, che fino alla data di oggi non è stata inserita nella scaletta dei concerti di Manuel Agnelli, ma non si escludono sorprese. Non mancano, invece, brani di grande elettricità come Male Di Miele e Lasciami Leccare L’Adrenalina, Dea e 1.9.9.6..

I biglietti per il concerto di Manuel Agnelli a Roma sono ancora disponibili nell’unica soluzione a € 34,50.

