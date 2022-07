Non poteva certo mancare in queste ore il lancio di una dichiarazione assolutamente inventata su Marcell Jacobs, il quale avrebbe fatto sapere di non sentirsi sé stesso dopo essersi sottoposto al vaccino Covid. Dopo alcune rinunce che stanno caratterizzando la sua carriera, come vi abbiamo riportato con un altro articolo negli ultimi giorni, bisogna concentrarsi sulla bufala del giorno. La propaganda NoVax, infatti, è solita associare a personaggi famosi virgolettati mai resi pubblici. Insomma, si inventano influencer ed opinion leader lì dove non esistono, come abbiamo avuto modo di constatare nelle ultime ore.

Jacobs ammette problemi di salute dopo il vaccino: ennesima bufala NoVax in Italia

Tutti sono liberi di maturare l’opinione ritenuta più adeguata a proposito del vaccino Covid, come è giusto che sia. Il vero problema si viene a creare quando si inventano notizie ed interviste, come quella che oggi vede protagonista inconsapevole Jacobs. Sfruttando la luce dei riflettori sul ragazzo, che a causa di imprevisti di natura fisica ha dovuto rinunciare ad alcune competizioni, ora si prova ad alimentare lo scetticismo del pubblico NoVax dando l’impressione che il ragazzo si sia pentito della scelta fatta un anno fa.

Per farvela breve, circolano sui social post come questi, secondo cui Jacobs avrebbe ammesso di avere problemi di salute dopo il vaccino Covid. Lasciando intendere, in questo modo, di essersi pentito amaramente di aver preso quella decisione un anno fa. Un messaggio non solo agli indecisi, ma anche a chi si è vaccinato, provando a far capire loro di aver scelto il percorso sbagliato. Tutto molto bello, se non fosse che l’atleta non ha mai rilasciato dichiarazioni di questo tipo. Anzi, ha da sempre promosso la campagna in questione.

Dopo le false parole di Jacobs sul vaccino, vedremo quale sarà la prossima trovata dei NoVax.