Sono trascorse solamente circa due settimane dalla presentazione della serie Xiaomi 12S in Cina, ma ci sono già indiscrezioni sui prossimi flagship appartenenti alla serie Xiaomi 13, che stanno facendo entusiasmare tutti. Certament, fino ad oggi non sappiamo tantissimo circa questi futuri modelli del produttore cinese, si è discusso al massimo di un probabile lancio anticipato di un mese e del processore Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Nelle ultime ore, però, secondo quanto riportato dal famoso tipster Digital Chat Station su Weibo, ci si sta soffermando su una delle principali caratteristiche e novità che riguarda la batteria a singola cella, che sarà capace di supportare la ricarica rapida via cavo da ben 100W. Inoltre, all’interno ci sarà anche la presenza di un particolare chipset che gestirà il calore e la velocità di ricarica ed una tecnologia wireless da 50W.

Il noto leakster è piuttosto affidabile e quindi ciò che rivela poi si avvera. Digital Chat Station ha dunque affermato che il futuro Xiaomi 13 per il 2023 adotterà una delle batterie di punta dell’OEM cinese. Con il chipset di ricarica Surge P1, sviluppato internamente dalla società stessa, è possibile coordinare l’alimentazione dello smartphone e verificare la dispersione del calore fino al 30%. Come già detto sopra, sarà presente anche il supporto alla ricarica rapida wireless da 50W.

Tante altre caratteristiche tecniche saranno sfruttate dal nuovo device, come ad esempio, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la memoria RAM LPDDR5 e memoria interna veloce UFS 3.1, un display con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Molto probabilmente, saranno lanciate due versioni di Xiaomi 13 e, quasi sicuramente, non ci sarà la serie X. Ad ogni modo, dato che si tratta solo di rumors, è bene non prendere alla lettera tutto ciò che è stato detto, ma aspettare qualche informazione ufficiale sui nuovi flagship.

