I protagonisti di Breaking Bad, Bryan Cranston e Aaron Paul, riprenderanno i ruoli rispettivamente di Walter White e Jesse Pinkman, nell’ultima stagione di Better Call Saul. La loro presenza è stata ufficialmente annunciata durante il PaleyFest di aprile, confermando che le linee temporali delle due serie si sarebbero incrociate mentre la sesta e ultima stagione del prequel completava la trasformazione di Jimmy McGill (Bob Odenkirk) nell’avvocato penalista Saul Goodman.

Non è ancora chiaro quando e in che modo i protagonisti di Breaking Bad, Walt e Jesse, appariranno in Better Call Saul, l’annuncio del loro cameo ha sorpreso gli stessi attori, che avevano giurato di mantenere il segreto durante le riprese delle loro scene, lo scorso anno in New Mexico.

“Ci è stato chiesto di mantenere un segreto”, ha detto Bryan Cranston all’Albuquerque Journal. “Siamo stati trasportati in aereo [ad Albuquerque] nell’oscurità della notte”.

“Abbiamo preso questo aereo e sono andati in una certa sezione privata dell’aeroporto. E poi siamo usciti e siamo saliti su un SUV”, ha spiegato Cranston. “Ci hanno spostato in un Airbnb, un duplex. [Paul] aveva l’ultimo piano e anche io, e ci hanno detto che non potevamo andarcene.”

Paul ha aggiunto che sono stati “chiusi dentro l’alloggio” per quattro giorni, e uscivano solo per girare le loro scene. Sul set venivano scortati. Dopo il velo di segretezza, il co-showrunner di Better Call Saul ha annunciato che i due protagonisti di Breaking Bad sarebbero apparsi nell’ultima stagione.

“È così divertente perché doveva essere una grande sorpresa, un grande segreto”, ha detto Paul con una risata. “Poi all’improvviso hanno annunciato che lo stavamo facendo, quindi perché ci hanno tenuti in prigione? Seriamente, ci stavano solo prendendo in giro!”

