Sono stati annunciati altri due concerti di Luigi Strangis in programma per il 2022. Le date sono quelle del 16 e del 20 novembre, quando il cantante si esibirà rispettivamente a Milano e a Roma. Sarà l’Alcatraz ad accoglierlo in Lombardia e l’Atlantico di Roma ad accoglierlo sul palco laziale.

L’annuncio è di oggi. Dopo le date estive già comunicate, il vincitore di Amici annuncia altri due appuntamenti live. Si terranno in autunno e i biglietti sono già disponibili in prevendita, attraverso i tradizionali circuiti autorizzati, sia online che nei punti vendita fisici.

Per entrambi gli appuntamenti, i biglietti sono disponibili al prezzo di 28,75 euro per posto unico non numerato in piedi. Sono, poi, disponibili speciali pacchetti Vip al prezzo di 53,75 euro euro per entrambe le date. Si tratta di pacchetti che consentono di accedere alla location per primi, anticipatamente rispetto a chi accederà alla stessa venue con il biglietto semplice di posto unico.

Il VIP Package EARLY ENTRANCE include, nello specifico:



– un biglietto di ingresso valido per lo show

– Early Entry: accesso prioritario alla venue

I concerti di Luigi Strangis nel 2022

Mercoledì 17 Agosto 2022 | Porto Recanati (MC) @Arena Beniamino Gigli

23,00 euro

Venerdì 19 Agosto 2022 | Lecce @Palalive

26,45 euro

Giovedì 25 agosto 2022 | Lamezia Terme: i dettagli

Sabato 27 Agosto 2022 | Zafferana Etnea (CT) @Anfiteatro Falcone Borsellino

23, 00 euro

Sabato 3 Settembre 2022 | Ortona (CH) @Italian Style Festival – Piazza San Tommaso

28,75 euro

Le nuove date nei club:

16 Novembre 2022 – Milano – Alcatraz

20 Novembre 2022 – Roma – Atlantico

In scaletta i brani rilasciati durante il percorso di Luigi Strangis ad Amici, inclusi quelli contenuti nell’EP d’esordio Strangis.

