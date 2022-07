Continua la soap opera estiva legata a Francesco Giorgino. Il noto giornalista e volto storico del TG1 delle 20.00 continua ad essere uno degli argomenti preferiti per i turisti e gli italiani sotto l’ombrellone perché se è vero che il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti fa discutere, anche quello di Giorgino e la Rai riesce a farlo.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato del suo allontanamento della conduzione del TG1 in seguito alla richiesta del neo direttore Monica Maggioni di occuparsi della rassegna stampa al mattino presto e, in seguito, anche della sua mansione ovvero quella di Direttore editoriale per l’offerta informativa, ma nelle ultime ore altri rumors hanno travolto il giornalista.

La domanda che tutti si sono fatti è: Francesco Giorgino approderà al Tg5? Qualcuno ha dato per certa la notizia del trasferimento del mezzo busto alla rete concorrente con tanto di piazzamento proprio alla conduzione dell’edizione della sera. Tutto vero? No. Come volevasi dimostrare i rumors dati per certi sono stati di fatto smentiti con un categorico: “Nessuna trattativa in corso”.

Francesco Giorgino continua ad assistere al teatrino estivo di fake news e rumors riguardo la sua figura trincerandosi dietro un rumoroso silenzio social e parlando solo tramite comunicato ufficiale. A quanto pare, quindi, il suo possibile passaggio a Mediaset non è previsto, almeno per ora, e questo significa che Giorgino continuerà a giocare in casa seppur lontano dallo schermo e dal pubblico che tanto lo ama, le cose cambieranno in futuro? Lo vedremo in una nuova veste magari alle prese con un altro programma? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane ma fino ad allora il suo pubblico dovrà farsene una ragione, il suo tempo alla conduzione del TG è scaduto (Salvo un miracolo).