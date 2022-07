Ellen Pompeo è ancora immersa nelle sue vacanze italiane: dopo essere sbarcata in Sicilia per un evento mondano, l’attrice e produttrice di Grey’s Anatomy si è spostata in Sardegna, proseguendo il suo tour tra le isole nostrane.

Ellen Pompeo è in Italia col marito e i tre figli: la prima tappa è stata Siracusa, dove l’intera famiglia ha assistito alla sfilata di Dolce&Gabbana, che ha visto una parata di star e top model nel centro della città. Poi un’ulteriore meta italiana: l’interprete di Meredith Grey, nell’ormai quasi ventennale show di ABC, si è spostata in Sardegna, per godersi il mare cristallino dell’isola.

Ellen Pompeo, dopo aver elogiato su Instagram lo stile di vita italiano nel suo soggiorno a Marzamemi, ha pubblicato uno scatto che la ritrae mentre sorseggia un tipico espresso in spiaggia a Puntaldìa, nel comune di San Teodoro: “Grazie Italia… non deludi mai” ha scritto l’attrice, che aveva già trascorso altre vacanze nel nostro Paese negli anni scorsi (subendo anche un furto del portafogli a Firenze).

Stavolta per Ellen Pompeo e famiglia sembra essere filato tutto liscio. L’attrice dovrebbe tornare entro la fine del mese negli Stati Uniti: normalmente, infatti, a fine luglio partono le riprese di Grey’s Anatomy, in vista del debutto autunnale. Quest’anno la première di stagione è stata fissata da ABC all’8 ottobre, anziché alla fine di settembre come da tradizione, e questo potrebbe consentire al cast di allungare le vacanze di qualche giorno. Un altro volto storico del medical drama, invece, è impegnato su un altro set: l’attore e regista Kevin McKidd sta girando a Glasgow il thriller poliziesco scozzese The Elect, miniserie in quattro parti adattamento del format giapponese Six/Four.

Continua a leggere su optimagazine.com