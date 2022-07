Creare e sviluppare una brand identity coerente e incisiva è oggi uno degli obiettivi primari di chi si occupa di marketing e desidera portare i suoi clienti verso la conquista degli obiettivi di business a cui aspirano.

Definire la propria identità aziendale è uno step irrinunciabile di un percorso imprenditoriale ed è, anzi, uno dei primi passi da compiere prima di ideare e mettere in atto qualsiasi altra strategia di comunicazione. Una brand identity accattivante consente di rendersi visibili e identificabili, dialogare con trasparenza con il proprio pubblico e distinguersi nel mercato emergendo tra i concorrenti.

Ma cos’è esattamente la brand identity e come svilupparne una convincente?

Cos’è la brand identity

La brand identity altro non è che l’identità di un brand, ossia quell’insieme unico di elementi

che lo rappresentano e lo rendono immediatamente riconoscibile agli occhi dei consumatori.

Progettare una brand identity significa riuscire a cogliere i valori chiave, il carattere, la storia, gli obiettivi, il tone of voice e la missione di un’azienda (ma anche di un professionista, di un’associazione, di un progetto e così via) per tradurli poi in un mix di scelte coerenti che veicolino un messaggio preciso alla mente del pubblico.

L’identità del brand rappresenta il modo in cui un’impresa desidera essere percepita dal proprio target di riferimento, creando un insieme di associazioni esclusive e di dettagli unici. Nel concetto di brand identity sono racchiusi sia gli elementi visuali del marchio, ma anche le caratteristiche di tipo emotivo, olfattivo, tattile, sonoro e così via.

Brand identity, brand image e visual identity

Brand identity e visual identity sono due concetti che spesso vengono confusi e scambiati per sinonimi, ma in realtà si tratta di due lati differenti dello stesso argomento. Con visual identity ci si riferisce infatti alla comunicazione prettamente visiva di un marchio e il concetto incorpora tutte le scelte visuali che un brand fa per raccontarsi. Si tratta quindi di una parte, importante ma non unica, della più ampia brand identity, che si propone di esprimere anche la vision, la filosofia, il percorso e il carattere univoco del marchio.

Anche i termini brand identity e brand image vengono spesso usati in modo non propriamente corretto, ma in questo caso la differenza sta tutta nel punto di vista. La brand identity è infatti l’immagine che l’azienda vorrebbe dare di sé al pubblico, mentre la brand image è il modo in cui i clienti percepiscono il marchio, la sua offerta e i suoi messaggi.

Come creare una brand identity aziendale

Creare e definire con precisione una brand identity vincente non è affatto semplice e la strategia migliore per farlo è quella di affidarsi a esperti professionisti del settore, come www.parklab.eu, che possano fungere da punto di riferimento lungo tutto il lungo percorso di identificazione di una brand identity dal forte appeal.

Il primo passo per realizzare una brand identity unica è quella di avere una visione chiara dei propri obiettivi, delle caratteristiche dei prodotti o servizi che si desidera proporre, della propria filosofia aziendale e del target di pubblico da colpire.

Per creare un’identità di brand è utile lavorare con uno strumento come le moodboard, utilissime per iniziare a rappresentare visivamente un progetto raccogliendo ispirazioni, immagini, idee, stili e atmosfere che si avvicinano all’idea che si desidera trasmettere.

Se ancora il business non ha un nome, si può procedere con il suo naming, ossia la ricerca di un nome creativo e incisivo che possa riassumere, con giochi di parole e creatività semantiche, tutta la narrazione che un marchio vorrebbe fare di sé. La creazione del logo è un altro punto focale e permette di sfruttare tutta la psicologia delle forme e dei colori, per trovare una realtà visiva fortemente evocativa.

Una volta definiti gli elementi essenziali di una brand image, è possibile lavorare per riportarli su tutto il materiale online e offline del cliente, dal sito web alle brochure, dai gadget ai packaging e così via, in modo che il brand si possa proporre alla sua audience con un’immagine coordinata e dal forte impatto.

Continua a leggere su optimagazine.com