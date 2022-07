Blanco a Genova a settembre per due concerti che si terranno il 12 e il 13. Il cantante recupera la data del 24 giugno, prevista in città e annullata a causa di problemi di salute. Blanco era infatti rimasto coinvolto in un incidente e, dall’ospedale, aveva informato di essere impossibilitato a tenere fede agli impegni programmati.

Tra questi, la tappa del Blu Celeste Tour a Genova che si sdoppia e verrà recuperata in due serate, il 12 e il 13 settembre a Goa-Boa – Genova, Arena del Mare.

“La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno, vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”, aveva scritto mostrandosi in un letto d’ospedale, in cui era stato trasportato in seguito ad un incidente. I fan liguri hanno dovuto attendere qualche settimana ma adesso sono finalmente i dettagli sul recupero dello spettacolo, che sarà diviso su due date.

Si accederà con il biglietto già acquistato ma si dovrà scegliere a quale data partecipare per Blanco a Genova a settembre. La scelta potrà essere effettuata in autonomia da tutti coloro in possesso dei ticket, validi in automatico per la data scelta senza alcuna modifica sul biglietto.

Come scegliere la data a cui partecipare

Da oggi, martedì 19 luglio, a venerdì 22 luglio alle ore 14.00, tutti coloro in possesso di un biglietto per la data di Blanco a Genova del 24 giugno potranno scegliere se partecipare al concerto del 12 settembre oppure a quello del 13 settembre. Si riceverà in seguito un segnaposto via mail che ricorderà la scelta effettuata e che sarà richiesto all’ingresso del concerto.

Chi non fosse interessato a partecipare ai nuovi appuntamenti, potrà chiedere il rimborso dei biglietti entro e non oltre il 10 agosto.

