Ci sono almeno sei offerte che possiamo prendere in esame oggi 19 luglio, per quanto concerne lo store ufficiale dedicato ai Samsung Galaxy. Svariati device disponibili temporaneamente ad un prezzo più basso rispetto agli standard di questo market, a testimonianza del fatto che il produttore coreano non voglia appoggiarsi solo a shop esterni, come avvenuto negli ultimi giorni con Amazon e la campagna Prime Day. Nello specifico, assistiamo in queste ore ad un rilancio anche per il Samsung Galaxy S21 FE, dopo l’offerta che abbiamo preso in esame all’interno del nostro magazine nei giorni scorsi.

Quali sono le offerte per i Samsung Galaxy disponibili nello store ufficiale il 19 luglio

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, quali sono le principali offerte per i Samsung Galaxy che risultano disponibili nello store ufficiale oggi 19 luglio? Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, ci sono almeno sei occasioni sulle quali vale la pena soffermarsi in mattinata. Fino al 25 luglio, infatti, potremo portarci a casa specifici modelli a condizioni vantaggiose, utilizzando alcuni codici sconto. Ad esempio, inserendo “GALAXYS21FE170” gli utenti avranno modo di ottenere uno sconto di 170 euro per l’acquisto di tutte le versioni del Samsung Galaxy S21 FE.

Con GALAXYS20FE170, invece, risparmieremo 170 euro per assicurarci un Samsung Galaxy S20 FE. Occhio anche a FESTIVAL80, codice per ricevere uno sconto di 80 euro sul Samsung Galaxy A53 256 GB. Ancora, con FESTIVAL70 avremo il codice da utilizzare per ottenere uno sconto di 70 euro sul Samsung Galaxy A33 5G. A chiudere, troviamo FESTIVAL50, che torna utile per ottenere uno sconto di 50 euro sul Samsung Galaxy A53 128 GB, fino ad arrivare a FESTIVALM50, da applicare per ricevere uno sconto di 50 euro sul Samsung Galaxy M33 e sul Galaxy M53.

Insomma, Samsung Galaxy per tutti i gusti, qualora vogliate ricevere sconti direttamente dallo store ufficiale per non lasciare nulla al caso.